春遊高鐵專案熱銷 台灣高鐵加碼推三大旅遊方案

2019-07-26 15:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣高鐵公司為推展國民旅遊，繼上半年「春遊高鐵專案」創造熱銷佳績後，特別針對旅客不同需求，再加碼推出三大旅遊方案，包括「天天是周末．下班玩更省」平日優惠專案、「高鐵假期豐富行/輕鬆遊」買一送千優惠；更配合七夕情人節推出「小蜜月」專案，將浪漫晚餐、愛情花束、房間氣球甚至床上花瓣等一次打包，希望帶給情侶浪漫難忘的高鐵假期，留下美好回憶。凡購買「小蜜月」專案旅客，年底前憑孕婦健康手冊（媽媽手冊），還將加碼獲贈台灣高鐵「標準車廂免費乘車票兌換券」兩張。

台灣高鐵公司表示，「天天是周末．下班玩更省」平日優惠專案，適合上班族、小資族利用平日周一到周四下班後的時間規劃假期，只要請一天假，不只可以玩一天一夜，更享超值優惠的飯店住宿價格，以台北至高雄文賓大飯店駁二館住宿一晚為例，兩人出發單人價僅需2,250元，比高鐵來回車票還要便宜。

而針對喜歡深度探索台灣豐富人文風情的旅客，高鐵公司更特別將之前熱銷的「高鐵假期一日豐富行」買一送千優惠適用路線擴大至40條，包含所有一日、二日及三日的豐富行和輕鬆遊行程；而無論是夫妻二度蜜月、安排浪漫求婚、或慶祝熱戀/交往周年紀念的伴侶，「小蜜月」專案都是充滿驚喜的最佳選擇。

此外，為鼓勵商務旅客購買高鐵假期，台灣高鐵公司特別與九家優質的五星級飯店合作推出「搭商務．送五星」－高鐵假期「商務車廂專案」；即日起至9月30日止，二人同行購買每週一至週四期間出發的商務車廂車票，即可入住五星級酒店，每房再贈送2客早餐。以台北出發、住宿高雄水京棧飯店為例，每人只需4,880元，等同高鐵商務車廂台北－左營來回票價。

「搭高鐵．遊台灣．再加碼」相關優惠內容說明如下：

一、高鐵假期二日自由行「天天是周末･下班玩更省」平日優惠專案

適用日期：平日週一至週四入住，國定假日及中秋疏運期間恕不適用。

適用地點：高鐵假期台北、台南、高雄指定飯店。

適用車次：限搭乘週一至週四晚上7點後共六班車次往返。適用車次如下：南下車次共三班：0853、0157、0681；北上班次共三班：0678、0156、0684。其餘車次不適用本專案，購買後亦不得變更車次。（班次如有異動，以高鐵假期官網公告為準，詳專案網頁）

二、高鐵假期「豐富行/輕鬆遊」買一送千優惠適用範圍專案：

適用路線：高鐵假期豐富行或輕鬆遊行程全部行程，共40條。(詳高鐵假期豐富行/輕鬆遊「買一送千」專案網頁)

相關優惠：每位旅客可獲贈不記名「高鐵假期指定行程千元抵用券」乙張，下次可抵用高鐵假期豐富行或輕鬆遊行程之費用，每筆訂單限用一張抵用券，訂單金額需在1,000元以上。

三、高鐵假期2日自由行「小蜜月」專案：

特別規劃：依入住飯店提供高級紅酒、浪漫晚餐、愛情花束、房間氣球、床上花瓣等配套規劃（各飯店浪漫套裝內容）。