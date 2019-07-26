2019台灣美食展開幕 國內外佳餚應有盡有

2019-07-26 15:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣觀光協會主辦的年度美食盛會「2019台灣美食展」今（26）日在台北世貿一館登場，台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，飲食是最能展現一個國家文化底蘊與歷史脈絡的重要角色之一，品嘗地方料理就像是在舌尖上進行在地考察，因此，台灣觀光協會一直致力於推動台灣美食展的品牌化、在地化及國際化，除了國內的參展單位，也廣邀穆斯林、日本及越南等異國美食參展，展現各自獨特的料理，從食材、食器、食安、食藝、食育、多元文化及異國料理出發，將美食的各個面貌及平時不易看見的部分完整呈現在國內外民眾的面前。

葉菊蘭表示，為了達成這個目標，美食展注重文化性、知識性、體驗性及公益性，更將8月訂為「台灣美食月」，延長夏季的台灣美食熱潮。她期待用美食展持續經營台灣美食成為國家品牌，讓美食成為台灣夏季的觀光主題、讓旅人走進地方，感受台灣物產豐饒的能量與魅力，邀請世界一起愛上台灣味，進而達成「美食外交」。

出席開幕儀式的交通部次長黃玉霖指出，2018年來台國際旅客人數創歷史新高達1,107萬人次，為了推動台灣成為觀光大國，一直秉持「多元行銷、全球布局」的核心思維將台灣觀光推向全球，交通部觀光局這次也在美食展特別設立了「鎮點台灣館」，希望來到美食展的國內外民眾都能品嘗到台灣最經典的小鎮美食。

參加開幕式的副總統陳建仁在致詞時提及台灣美食已引起世界熱潮，尤其珍珠奶茶延伸的各式創意料理更是在國際颳起旋風，「美食或特色小吃」正是推動國際旅客來台觀光的重要元素。

陳建仁強調，台灣美食各式各樣，除了在地的特色小吃及佳餚大菜，更有豐富的異國料理，要吃台灣最道地的美食就要親自來台灣一趟，體驗在地文化、感受台灣美食的精緻多樣，期待台灣美食展能讓台灣美食走向世界、世界美食走向台灣，讓美食文化成為台灣最重要的軟實力。