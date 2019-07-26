台南貨櫃公園開幕 親子同遊新去處

2019-07-26 15:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



台南貨櫃公園今（26）日上午舉行開幕茶會，台南市長黃偉哲在經發局長郭阿梅的陪同下應邀出席活動，並與現場小朋友一起體驗滑草的樂趣，黃市長認為貨櫃公園顛覆傳統公園概念，讓人耳目一新，儼然就是一座大型的樂高組合，希望它能成為親子教育推廣的領頭羊。

黃市長表示，很高興參加台南貨櫃公園的開幕，從現場的景物，就讓他想到鋼鐵擂台這部電影，並聯想到透過貨櫃屋可以帶給孩子們很多歡笑，尤其園區裡貨櫃屋布置的巧思，就像樂高積木的堆疊，可以給孩子們無窮無盡的想像空間，透過貨櫃公園的開幕營運，相信能帶給市民一個全新的遊憩景點，成為親子共遊的好去處。

座落永康區大同街的台南貨櫃公園，由曾文山建築師歷經四年設計籌建，佔地約640坪，由40個貨櫃組裝而成，7月份全面對外開放，並將7月26日定為開幕周年日，園區毗鄰永大夜市、永大路，以親子育樂及成人休閒健身為主，遊樂設施包括戶外的滑梯沙池、樹屋繩網、滑草坡、卡丁自行車及室內的樂高積木工地及彩虹攀岩場，並設有貨櫃主題餐廳，提供遊客精美的餐點服務。