亞馬遜、阿里巴巴都沒做到，這家喊出「在家工作賺大錢」電商如何稱霸印度？

2019-07-26 15:46 商業周刊 寫點科普Lynn／商業.com專欄作家



示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook

直銷是台灣相當常見的行業，評價也頗為兩極化，但印度網路新創公司Meesho 卻將「直銷」結合「電子商務」，利用「在家工作就能賺大錢」的行銷技巧，觸及到印度當地真正的「庶民」市場，創造國際電商巨頭都難以達到的銷售成果。

印度擁有13.9億人口，隨著經濟快速發展，內需市場也跟著呈現爆炸性成長。印度近十年才從新興經濟體竄起，發展早期便接觸到大量的數位科技，國民早已習慣使用網路處理日常生活事物，像是通訊、社群、支付及購物，使得深具成長潛力的電子商務市場成為兵家必爭之地。

印度官方智庫India Brand Equity Foundation統計，印度人手機購物的比例高達80% ，當人們有了經濟基礎與消費能力，電子商務成為印度發展最快的產業之一，2017年電子商務的產值高達385億美元，2017年印度網路零售額占總體零售額比重為1.5%，預估2020年將成長至5%，顯見這個國家的電子商務產業深具發展潛力，但礙於語言複雜、種族與階級多元的因素，國際企業難以打入印度市場。

Amazon 、Flipkart 跟阿里巴巴都在印度市場投入大量資本競爭，以量取勝爭取最低的價格，來取得使用者的品牌熟悉度，提供印度本地市場低廉商品，也打壓了在地電子商務業者的生存空間。這些巨頭激烈競爭的同時，卻有一家本土電商品牌悄悄在印度市場竄紅，它就是「Meesho」，主打社交電商（Social e-commerce）的商業模式。

所謂的社交電商是結合「電子商務（E-commerce）」與「社群媒體（Social Media）」的銷售方式，不靠平台本身的廣告，改以社群軟體為媒介，例如Facebook 、Messenger 、Instagram 、 WhatsApp 或是LINE 等等，透過使用者之間的分享、評論及導購促成電商平台上的交易過程。

過去3個月以來，Meesho高居印度的「Business」類APP下載量第一名，其下載數高達500萬次，詭異的是它沒有在主流電視廣告中出現過，僅僅靠著口碑相傳在短短2年內迅速崛起。

Meesho社群銷售如病毒般擴散，甚至獲得Facebook投資

Meesho 是什麼樣的企業？為何能在競爭激烈的電商市場脫穎而出？事實上，這是款結合「直銷」與「電子商務」的APP 軟體，標榜「在家工作（Work From Home）」：它是一款網路購物平台，提供一些服飾、化妝品、鞋子等等的女性商品讓使用者採購，但這些產品並非自用，而是拿來銷售給周遭親朋好友賺取利潤的商品。

使用者透過社群軟體分享，像是WhatsApp (台灣對應的通訊軟體是LINE)、Facebook 等等，能夠直接分享 Meesho 平台的商品照片跟資訊給群組內的好友，詢問他們下單的意願，接著以代購的方式替親友在Meesho 的平台上訂貨，並賺取中間價差。

上述的社交電商概念類似在那斯達克成功上市的「中國拚多多」，利用拚單、多人湊團購的方式取得低廉的價格，雖然模式差異很大，Meesho 更接近傳統上的多層次傳銷，因為使用者的動機並不是降低商品價格，而是作為經銷商獲利。

Meesho 宣稱提供工廠直營的批發價，使用者作為經銷商自由訂價，再透過APP 向平台上的供應商訂貨，並銷售商品給周遭的親朋好友從中獲取價差的利潤，也可以推薦其他朋友成為Meesho的經銷商會員，從被推薦人的銷售中抽成──簡單說，Meesho 將直銷的概念徹底與電子商務結合。

根據官方的新聞稿，成立短短2年內，他們已經擁有15,000間供應商，並超過200萬個會員銷售通路，可說是非常成功，今年6月更獲得Facebook 官方2,500萬美元（約合新台幣7.7億元）的投資── 這可是Facebook在印度第一筆對新創公司的投資。

在家工作賺取額外收入：社群軟體成為關鍵

如果你要開始使用Meesho 「在家工作」，要先注意這款APP 並不支援iOS ，必須透過Android 手機APP 註冊才能成為會員，完成之後你會被導覽到一系列的教學影片， 要開始銷售之前，你必須要先設定好你的收款用的銀行帳號以及付款方式，完成註冊程序。

登入後，琳瑯滿目的商品會頓時塞滿你的畫面，裡頭以服飾、化妝品、鞋子等等的女性商品為主，接下來你只需要把想要販售的商品分享到你個人社群帳號中，包含WhatsApp 、Facebook 、Instagram等等的軟體，把這些商品圖片與資訊轉寄給朋友或是群組，Meesho APP也會以驚人的頻率不斷推送商品訊息，鼓勵你分享這些商品給朋友。

還沒結束，若這些朋友想要購買，他們不能直接透過你分享的連結到Meesho APP 購買商品，分享到群組的商品純粹只是圖片跟介紹資訊，並沒有直接購買的連結。

問題來了，朋友要如何購買你的商品？

程序上「你」必須先進行開價，依照Meesho APP的進貨價加上你希望的利潤，向有意願購買的朋友報價，最後統計好朋友們想要的商品種類、數量及價格，由你統一向Meesho 平台上的供應商統訂貨（需要先用銀行帳戶或是行動支付付款），Meesho會直接依照你的訂單送貨到對應的客戶地址，免去貨物倉儲的高門檻。

那要怎麼收錢呢？Meesho採「貨到付款（Cash on Deliver, COD）」模式，商品抵達顧客住址時才由送貨人員以現金的方式收款，完成交貨後，錢會由Meesho計算後一併匯入你的銀行帳號中。

值得注意的是大部分的印度人沒有銀行帳戶，根據統計，僅有3.1億的印度人擁有銀行帳戶，因此「貨到付款」是印度電子商務付款方式，高達75%，然而隨著2016 年莫迪推行廢鈔政策，行動支付越來越普遍，境內的Paytm藉著廢鈔政策發展，目前擁有超過3億名使用者。

依照上述的模式，Meesho將這些透過社群軟體分享、銷售商品，最後賺取零售價與批發價中間價差的群眾稱為批發商（Reseller）── 他們的工作便是不斷分享商品給朋友、群組以及周遭的人，向他們推銷來賺取其中的價差。

下線推薦制度讓會員人數爆增至400%

然而單一使用者的銷售通路有限，為了擴寬更大的銷售網路，Meesho也具備推薦制度（Referral），也就是俗稱的「拉下線」，經銷商利用「推薦碼」邀請朋友一同成為經銷商。如果朋友成功加入，推薦者則可以獲得被推薦者前5筆訂單的20%銷售金額抽成；前6 個月抽5% 以及往後18 個月1% 的抽成，分潤可維持2年。

這套遊戲規則不管怎麼看都是直銷，個人經銷商一旦滿足周遭親友的需求後，大多不再購買，如果要賺取更多的收入，經銷商必須推薦親友跟朋友加入，獲取他們販售商品的抽成，形成經典的直銷網路。

鼓吹「創業精神」以凝聚社群銷售力

值得一提的是，Meesho使用者主要是印度3到4線城市的全職女性家庭主婦，他們在家沒事做，或是需要照顧寶寶，但他們熱衷使用社群平台分享生活，例如WhatsApp及Facebook ，累積了大量的群組跟好友，這一款直銷APP剛好提供他們賺取業外收入的機會。

藉由Meesho ，他們可以將這些人脈群組轉化成業外收入來源，加上口碑相傳與推薦制度，越來越多人成為會員，使得會員的數量從去年的50萬人到今年已經突破200萬人，這也是為何Meesho 平台上的商品多半為女性相關商品，銷售主力為服飾、化妝品與鞋子，說明購買的客群多為女性。

巧合的是，與台灣的直銷體系相同，Meesho將會員稱作創業家（Entrepreneur），形成很強的社群凝聚力，並鼓勵女性加入Meesho 成為經銷商，開始經營自己的銷售生意，更邀請許多見證人分享自己透過Meesho賺取大量業外收入的成功經驗，加強其他人使用Meesho 的意願與頻率，儼然是台灣直銷體系的生態，而印度當地市場相當喜愛上述的玩法。

病毒式散播過於氾濫，一度遭到Facebook封殺

Meesho真的太受歡迎了，高速在網路社群中發酵，經銷商會員不斷分享來自Meesho的商品資訊向親友推銷，導致WhatsApp充斥著Meesho的銷售訊息，由於太過浮濫迫使WhatsApp 一度封殺來自Meesho的商品分享訊息。

但Facebook 不久後傳出投資Meesho ，自然問題就被解決了，Facebook 打算透過WhatsApp 來投資Meesho 製作更多同性質的APP ，針對不同的客群擴大WhatsApp的生態系，未來甚至打算直接利用 WhatsApp轉帳擴大P2P社交電商的範圍。

Meesho在印度取得的成功也引起不少的競爭者抄襲，紛紛推出類似的直銷APP ，舉例來說，過去六個月以來，印度Google Play的下載量榜單有高達6個都是「在家工作』相關的APP 。

台灣有模仿的可能性嗎？ 電商巨頭沒想過的客群

Meesho成功打入印度市場，APP高居下載量第一名，代表印度中低層的市場仍然擁有非常大的潛力，他們對於傳統的電商網站不熟悉，網路的基礎知識也不足，平常不會上網，只會用WhatsApp跟朋友聊天視訊，他們的消費習慣除了實體店之外，最普遍的方式仍是透過親友推薦購買，而Meesho看到了這個機會，Amazon這種大型電商根本無法觸及這種客群。

直銷電商成功關鍵在於購買過程中，消費者只需要通訊APP 便能下單購買，不須具備網路基礎，付款也是平易近人的貨到現金付款，中間幾乎沒有阻礙── 雖然打著網路公司，體驗上仍然是很傳統的親友推銷、現金付款購買，消費者不需要學習使用電商平台、設定付款以及輸入地址，他們只要會用WhatsApp便沒有問題。

稍有網路基礎的使用者則會成為經銷商，代替這些群眾下單、付款以及利用 Meesho的體系收款，也會因為推薦分成的誘因教育希望加入Meesho 經銷商的新會員，讓電商平台不斷滲透到傳統上難以觸及的保守客群，特別是印度的中低階市場，可說是相當成功的商業範例。

那台灣呢？雖然有PChome 、蝦皮或是Momo 這類的電商平台，還是有很多長輩不會網購，都是子女代訂，他們也習慣用LINE及Facebook 與家人和朋友互動，並樂於接受推銷購物，其中不乏是原本直銷體系的成員。

根據公平會統計，全台直銷人口數達到308.38萬人，創下六年來新高；其中又以女性為主力，女性傳銷商達215.84萬人，占比達到70% ，證明台灣確實存在很大的潛在市場，台灣未來出現類似Meesho模式的新創公司不無可能。

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