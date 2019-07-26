親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雙子星案遭駁回
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
生技產業
產業綜合
房市情報

6度水溫4尺浪...逾兩萬人衝尼斯湖要包抄大水怪 當地人示警

退休國安人員：走私菸是侍衛室幹的 國安局管不了

台鐵便當消暑特色便當 台灣美食展開賣

2019-07-26 12:54經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

炎炎夏日食慾不振，台鐵便當精心製作兩款消暑又美味可口的特色便當－「芋香牛蒡飯」及「薑汁燒肉飯」，今（26）日起限量供應，歡迎來清爽一夏，而今天開始的2019台灣美食展，台鐵也在展場上設攤銷售美味便當。

台鐵表示，「芋香牛蒡飯」嚴選新鮮大甲芋頭、香菇、杏鮑菇純手工製作芋頭糕，主食野菇牛蒡飯以新鮮香菇片佐牛蒡絲，每粒米飯都吸飽了湯汁，稠中帶Q香氣四溢，口感和溼潤度以及調味都恰到好處，搭配咖哩白木耳、清炒鮮筍及時蔬，最後放上一片酸甜開胃的奈良漬，讓您暑意全消，健康零負擔。外包裝以普悠瑪火車造型設計，其外層紙盒可作為面紙盒使用，讓您吃得健康又環保。

「薑汁燒肉飯」以薑汁浸泡五花肉片，再經大火快炒，是日本特有的中華料理，經過醃漬柔軟的肉味和口感絕對是人間美味，搭配洋蔥炒蛋、韭黃炒三絲、清炒時蔬及毛豆，加上開胃的薑片，讓您在炎夏酷熱中能解油清爽無負擔。

配合2019台灣美食展活動自7月26日至7月29日共計四天，於台北美食展台鐵便當本舖販售，7月30日起於台北站台鐵便當本舖1-5號店販售，「芋香牛蒡飯」每份售價128元，「薑汁燒肉飯」每份售價100元，每天限量供應各150份。洽詢專線：台北鐵路餐廳(02)23619309。

炎炎夏日食慾不振，台鐵便當精心製作兩款消暑又美味可口的特色便當－「芋香牛蒡飯」及...
炎炎夏日食慾不振，台鐵便當精心製作兩款消暑又美味可口的特色便當－「芋香牛蒡飯」及「薑汁燒肉飯」，自7月26日起限量供應，而今天開始的2019台灣美食展，台鐵也在展場上設攤銷售美味便當。　圖／台鐵提供
分享

台鐵便當
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

台灣虎航2019年冬季班表 7月29日第四波開賣

2019-07-26 12:36

攜壽司郎賣珍奶一次開500據點 砸億元、做對色卡還引發離職潮

2019-07-26 09:16

影／睽違20年 新北新設寶高產業園區

2019-07-26 10:45

新光三越總座吳昕陽 提出妙點子

2019-07-26 00:51

新光三越強攻「空橋經濟」

2019-07-26 00:51

機械公會 下修出口成長目標

2019-07-26 00:51

策略行銷／品牌溝通 內容才是王道

2019-07-26 00:42

品牌大觀／三要訣…做大攤車經濟

2019-07-26 00:42

台數科 結盟LINE TV

2019-07-26 00:41

組織改造 機械公會邁進最大公會

2019-07-25 23:30

明明德公司宣布 推動汽車零配件線上銷售服務平台

2019-07-25 20:28

新光三越信義新天地衝業績秘密武器 原來靠「空橋」

2019-07-25 20:06

新光三越經營權風暴 23天驚魂記

2019-07-25 15:56

新創企業／共創模式 消弭合作鴻溝

2019-07-24 22:49

業務最前線／善用「陷入成本」 增加談判籌碼

2019-07-24 22:49

連鎖效應／大陸瑞幸咖啡 三關卡待突破

2019-07-24 22:49

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

臺灣企銀贊助屏東縣長治鄉德協社區發展協會 成立「銀髮樂齡學堂」正式熱鬧揭牌

2019-07-24 17:12

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

太離譜！缺失多達26項 郵政吃下史上最高罰單

2019-07-25 19:24

退休金還沒領到卻去世 家屬報稅3狀況差很大

2019-07-25 15:45

金融市場雀躍 千億活水來了

2019-07-25 23:37

台北雙子星沒了？南海于品海：扣我帽對台投資全喊卡

2019-07-25 16:17

境外資金匯回可投資哪些金融商品？金管會公布八大項

2019-07-25 20:15

海力士大減產 記憶體利多

2019-07-26 00:51

搶辦高現金回饋卡？先搞懂八大限制！

2019-07-25 19:24

純網銀下周公布 傳統銀行砸資源備戰

2019-07-25 19:49

南海雙子星遭駁 于品海：所有台灣投資喊停

2019-07-25 17:02

我們都會老！中高齡就業勞資必讀六大QA

2019-07-25 19:20

「大同條款」上路 下一個變天…八家被點名

2019-07-26 00:57

罕見！郵局賣保單缺失過多 金管會祭出史上最高罰單

2019-07-25 19:38

境外資金匯回專法 財政部：最快8月15日前上路

2019-07-25 18:14

娛樂型態轉變：在家玩手遊、出門抓娃娃

2019-07-25 15:50

新光三越信義新天地衝業績秘密武器 原來靠「空橋」

2019-07-25 20:06

新壽出租銀髮宅即將啟用 享黑卡級頂級服務

2019-07-25 21:37

大同條款發威 虹冠電變天

2019-07-26 00:55

把雙子星變國安議題 于品海：因無法硬套我們是陸資

2019-07-25 17:21

壽險業匯損再破千億大關 單月325億元創一年半新高

2019-07-25 19:44

公銀放款小微企 衝刺家數

2019-07-26 01:30

保險業匯損 超過千億元

2019-07-26 01:30

新壽樂齡宅 年底出租

2019-07-26 01:30

亞洲生技展登場 新藥、新醫材發功

2019-07-25 14:29

海力士大減產...半導體矽晶圓復甦添變數

2019-07-26 00:51

于品海專訪／雙子星案 南海喊告北市府

2019-07-26 01:04

2019台灣美食展 26日世貿一館登場

2019-07-25 19:43

海洋風電拚年底完工供電 第二階段首支風機成功安裝

2019-07-25 18:44

富智康擴產 迎華為訂單

2019-07-26 00:22

政院出雙拳 促高齡、青年就業

2019-07-26 00:30

大陸台商資金匯回 課稅有別

2019-07-25 23:09

雙子星遭駁回 于品海：菸可以變國安議題、樓也可以

2019-07-25 17:06

公銀響應政策 就怕壞帳

2019-07-26 01:30

華為效應 鴻海集團2公司股價漲

2019-07-26 00:24

保險公司淨值比低於3% 將強制增資

2019-07-26 01:30

雙子星案南海恐求償？北市捷運局：依須知需投審會過關

2019-07-25 19:26

境外資金投入保險 不得超過總金額3%

2019-07-26 01:30

中租印尼設點 可望年底過關

2019-07-26 01:30

雙子星案沒了？于品海：經濟部和北市府只有一個是對的

2019-07-25 18:55

蔡高忠掌舵虹冠電 強調不炒股

2019-07-26 00:57

元大台灣ESG永續ETF 下月推出

2019-07-25 14:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top