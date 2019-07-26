台鐵便當消暑特色便當 台灣美食展開賣

2019-07-26 12:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



炎炎夏日食慾不振，台鐵便當精心製作兩款消暑又美味可口的特色便當－「芋香牛蒡飯」及「薑汁燒肉飯」，今（26）日起限量供應，歡迎來清爽一夏，而今天開始的2019台灣美食展，台鐵也在展場上設攤銷售美味便當。

台鐵表示，「芋香牛蒡飯」嚴選新鮮大甲芋頭、香菇、杏鮑菇純手工製作芋頭糕，主食野菇牛蒡飯以新鮮香菇片佐牛蒡絲，每粒米飯都吸飽了湯汁，稠中帶Q香氣四溢，口感和溼潤度以及調味都恰到好處，搭配咖哩白木耳、清炒鮮筍及時蔬，最後放上一片酸甜開胃的奈良漬，讓您暑意全消，健康零負擔。外包裝以普悠瑪火車造型設計，其外層紙盒可作為面紙盒使用，讓您吃得健康又環保。

「薑汁燒肉飯」以薑汁浸泡五花肉片，再經大火快炒，是日本特有的中華料理，經過醃漬柔軟的肉味和口感絕對是人間美味，搭配洋蔥炒蛋、韭黃炒三絲、清炒時蔬及毛豆，加上開胃的薑片，讓您在炎夏酷熱中能解油清爽無負擔。