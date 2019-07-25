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新光三越信義新天地衝業績秘密武器 原來靠「空橋」

2019-07-25 20:06經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

新光三越信義新天地搶暑假空橋經濟，今年暑假引進IG打卡美食，搶攻商機，也希望藉由空橋將人流帶入商場中，去年將空橋經濟延伸至A11，今（25）再開出炸魚品牌「OCEAN BOX」，希望吸引年輕人駐足，今年空橋總流量預計突破1,000萬人次，讓人潮帶來錢潮。

新光三越信義新天地自2016年4月起發展二樓空橋經濟，率先A8二樓旁邊側門打開，引進外帶櫃，現在已將二樓和三樓空橋囊括進購物體驗一環，去年10月起加入A11，若將「OCEAN BOX」算入，A8和A11目前空橋共有八家店。

除了擴大購物空間，加入街邊店，讓百貨轉型為體驗型賣場形式，同時更串連兩大捷運站及A9、A4南北精品大店，成為重要交通節點，帶動觀光客及逛街人潮流動。

新光三越信義新天地主管表示，以往空橋人流只有一至兩成，大部分客人會從三個地方進來，一是停車場，直接進入商場，二是從一樓大門口，三則是從捷運出來後直接上空橋；空橋開放街邊店後，近兩到三年空間人流穩定成長10到15%，今年至6月累積人次已達到400萬人，占全館來客數三成，今年空橋總流量預計突破1,000萬人次。

空橋話題美食新櫃接力進駐，除A8去年底開幕的全台首店「PABLO現烤半熟起司塔」，開幕首月即售出Pablo mini兩萬個，相當於每10個人就有一位停留下來購買。

新加坡必嚐的「黃亞細肉骨茶」及6月全台獨家「名偵探柯南咖啡廳」開幕，更帶來大量排隊人潮。2樓空橋「Sky Street」去年開始延伸至A11，導入連續3年獲米其林肯定的「佳佳甜品」，開幕至今已賣出10萬碗，吸引不少人拍照打卡、話題不斷。

曾在IG引起風潮的炸魚品牌「OCEAN BOX」正式登陸A11空橋，顛覆以往英式炸魚常用的鱈魚，特選「海自慢」的台灣竹筴魚製作，再加上紅白藍三色潮流外盒，以及專為A11推出的飲料杯，期望吸引年輕人於空橋停留腳步。

為了吸引時髦潮流人士，信義新天地A11也重新調整2樓的商品結構，除了導入設計感強烈的品牌，更增加了男士及生活風格的商品，帶入「CK CALVIN KLEIN」、「Dleet」、設計感十足的「me ISSEY MIYAKE」等設計品牌，並引進希臘第一天然保養品牌「APIVITA」以及知名部落客小安創立的「Nude」等全台首櫃登場。

A11 2F OCEAN BOX 經典炸魚薯片盒。圖／新光三越提供
A11 2F OCEAN BOX 經典炸魚薯片盒。圖／新光三越提供
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曾在IG引起風潮的炸魚品牌「OCEAN BOX」正式登陸A11空橋，顛覆以往英式...
曾在IG引起風潮的炸魚品牌「OCEAN BOX」正式登陸A11空橋，顛覆以往英式炸魚常用的鱈魚，特選「海自慢」的台灣竹筴魚製作，再加上紅白藍三色潮流外盒，以及專為A11推出的飲料杯，期望吸引年輕人於空橋停留腳步。圖／新光三越提供
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