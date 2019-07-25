2019台灣美食展 26日世貿一館登場

2019-07-25 19:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



2019台灣美食展將於7月26日至29日在台北世貿一館盛大展出，主辦單位台灣觀光協會於今（25）日隆重舉辦「2019台灣美食展展前記者會」，邀請包括知名餐飲集團、飯店、伴手禮、政府單位及來自日本的參展單位代表等近30家參展業者一同出席記者會，各參展單位在現場搶先曝光最自豪的展出產品與內容，宛如一場迷你的美食展，正式宣告2019台灣美食展即將盛大開跑，也延續8月就是台灣美食月的宣傳，為2019年度美食盛會揭開序幕！

今年美食展打造「美膳台灣、探索廚藝、美味食光、土地台灣、異國美食」等五大展區，主台灣觀光協會葉菊蘭會長表示，美食是推廣台灣觀光的重要魅力點，也因此台灣美食展在策展上注重知識性、文化性及體驗性，為了延續美食展的效益及熱度，8月還有「台灣美食月」，擴大邀請全台各地飯店與餐廳加入響應，讓台灣美食的魅力持續發酵，透過「台灣美食展」及「台灣美食月」吸引國際旅客每年夏季都來台灣觀光，感受台灣的美好。

交通部觀光局副局長張錫聰說，國際旅客印象最深刻的就是台灣美食，今年美食展新增許多創新的規劃，觀光局也在展內設置了「鎮點台灣」及「小吃大器」兩個展館，期待大家一起共襄盛舉，見證台灣美食展的全新風貌。

今年美食展的參展單位各家都是誠意滿滿，紛紛祭出許多超殺優惠，要讓逛展民眾用最超值的預算，吃遍、玩遍全台灣。包含飯店、餐廳等均趁著炎炎夏季推出優惠餐券或住宿券，愛吃愛玩的朋友一定要把握機會，不來絕對後悔。除了首度增設呈現台灣多元文化及族群料理的「台灣美食館」外，今年度更擴大動手學做菜的「廚藝教室」，增邀多位蔬果雕刻、拉糖、翻糖及藝術麵包大師在「藝鳴驚人」館呈現高超技藝，以及國內外名廚來分享「大師講座」，將台灣美食精華一口氣展出，提高台灣美食展的知識性與趣味性。