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迎戰蔣萬安奇兵是她？傳民進黨想徵召雞排妹選立委

私菸案華航空品部組長 20萬交保

遠航推App買機票 大獎抽不完

2019-07-25 18:08經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

用手機App購買遠東航空機票，便捷還能享好康。現在民眾只要下載遠航App，註冊成功後，買機票不但能累積點數換機票，今年暑假遠航更加碼祭出App會員專屬抽抽樂活動，凡是遠航App會員持自App購買之國內不限航點機票且搭乘，即享有抽獎資格，每一張機票票號為一次抽獎資格，8月份的抽抽樂贈品為遠航頸枕組。

遠航去年（2018年4月）推出App會員專屬活動，凡下載、註冊成功後，再透過官網、App或臨櫃中機票購票交易記錄之實付金額，每20元可累積1點，累積滿500點（含）以上，在官網訂購國內線機票，即可用點數折抵票價。

以每500點為單位，可折抵100元，折抵票價之票種為「成人全額票」及「離島居民成人全額票」，遠航也是目前唯一會員搭乘國內航線可以累積點數的航空公司。

同時，今年暑假至年底更推出遠航App會員專屬抽抽樂活動，凡是遠航App會員持自App購買之國內不限航點機票且搭乘即享有抽獎資格，每一張機票票號為一次抽獎資格，活動結束後抽出10名得獎者，首波8月份的抽抽樂贈品為遠航頸枕組，得獎名單將於每月10日公告於遠航臉書專頁，另外，9月至12月之贈品將於當月1日於官方臉書公告。

遠東航空發言人盧紀融表示，不論是探親、公務或觀光，購票及搭機前先下載遠航App並成功註冊，不但24小時隨時能購票，隨著搭乘次數越多，透過點數折抵的票價就越多，抽到贈品的機會也越大，現在用App購票儼然成為主流。

遠航機票遠東航空
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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