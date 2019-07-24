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王國材下最後通牒！ 要華航明下午5點前吐私菸案真相

台主辦權遭取消 國際冰總稱是中華冰協建議改賽地

國安人員走私菸案 華航：明天17時前將對外說明

2019-07-24 21:03經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

華航遲遲不對外說明涉及協助國安人員走私菸品的真相，交通部長林佳龍極為不滿，指派政務次長、航發會董事長王國材前往華航調查，在與華航主管經過兩個多小時的會談後，華航董事長謝世謙同意明（25）日下午5時前，會對外公開說明。

王國材今天以航發會大股東身分，偕同民航主管機關的交通部航政司、民航局等官員，前往桃園華航總部了解菸品走私案的真相，華航董事長謝世謙、重要高階主管和空品處主管，出面向王國材等多位官員說明目前華航內部調查的狀況，華航也表示，從現在開始，不會再有專機的處理方式，亦即不會再有在飛機旁邊交貨的狀況，一切遵照規定辦理。

王國材表示，華航提供的資料是2014年以後的行為，我想了解緣由，什麼時候開始的，希望他們提供更早的資料，但華航說，他們2013年有做電腦系統更換，資料庫撈到的資料是2014年以後的，所以我請華航把什麼時候開始的狀況找出來，如果電腦找不到，看看有沒有書面資料，但華航說只有老員工的記憶，可是記憶的數據未必正確，還需再求證。

另外，王國材也詢問，外界質疑訂購的名單有國安局以外的人，這部分華航回應說有討論，而今天討論的內容中數據有一些疑問，交通部也請華航進行釐清，明天開記者會一併對外說明，董事長謝世謙答應明天下午五時前，會召開一個說明會和對外回應。

王國材強調，交通部長林佳龍認為與其讓外界不斷揣測，不如在相關資料補齊後，對外說清楚，因為讓真相大白才是解決問題最好的方式。

至於華航內部的懲處，王國材表示，事件以後的懲處，華航會有一個正式的報告，待收到報告後交通部會來處理。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

華航王國材
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