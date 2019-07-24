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翡翠原水管工程動土 政院：大台北600萬人共飲翡翠水

2019-07-24 17:58經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院秘書長李孟諺今（24）日指出，翡翠原水管工程加上預計於今年底完工通水的「板新地區供水改善二期工程計畫」，將讓北部供水調度更具彈性，實現大台北地區600萬人口共飲翡翠水的承諾及願景，讓新北市的居民都喝到優質的翡翠水庫水源。

李孟諺今日出席「翡翠原水管工程動土典禮」，他表示「翡翠原水管工程」與大台北地區民眾生活息息相關，更是政府因應氣候變遷穩定供水的重要建設，盼中央與地方合作，順利完成此重大水利工程。

李孟諺表示，近年來極端氣候事件不斷發生，在2015年蘇迪勒颱風於新北市烏來區高強度降雨，當時累積雨量超過700毫米，超過百年頻率。而日前高雄豪大雨降下時雨量126毫米、前兩日台北市午後強降雨也在大安森林公園測得時雨量136毫米。

李孟諺表示，上述這些降雨量均遠超過目前下水道及排水設施的設計標準，因此，政府務必做好重要民生用水相關備援措施，以因應極端狀況造成上游水源極度濁度時，仍能透過相關配套正常供水。

李孟諺強調，行政院已完善規劃北台灣水資源調度工作，未來翡翠水庫主要負責供應大台北地區（新北市、台北市及基隆市）；石門水庫專責供應桃園地區。

李孟諺表示，若新竹寶山水庫有水情不佳，將可透過於6月動工的「桃園-新竹備援管線工程」鋪設的桃園至新竹間專管進行調度供水，讓新竹以北地區重要水庫相互支援調度，以穩定供水。

翡翠原水管工程於24日動土，搭配預計今年底完工通水的「板新地區供水改善二期工程計...
翡翠原水管工程於24日動土，搭配預計今年底完工通水的「板新地區供水改善二期工程計畫」，將實現大台北地區600萬人口共飲翡翠水的承諾及願景。行政院提供
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石門水庫雨量大安森林公園
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