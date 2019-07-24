親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國安人員走私菸
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
南台灣暴雨成災
台鐵誤點之謎
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

國安會自清 未有人員參與團購僅零星工友託購

華人血肉相連？美國智庫揭中共滲透新加坡

走私菸案 王國材：真相一定要大白 才能解決問題

2019-07-24 17:08經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

國安人員爆發走私菸品醜聞，華航疑似有高層主管配合，但接近兩天，華昂遲遲未交檢討報告給交通部，交通部長林佳龍對此甚為不滿，指派政務次長、華航大股東航發會董事長王國材進駐華航，直接了解全案，王國材今（24）日表示，他希望了解真相，希望華航的調查報告趕快說明，真相大白才能解決問題。

王國材下午4時30分準備從交通部出發前往桃園華航總部前，接受媒體詢問時說，交通部長林佳龍希望華航將真實的情況讓大家知道，但是華航現在的資料不完整，所以他要親自去華航一趟了解真相，而華航是配合的角色，是從何時開始配合，會要求他們將調查報告趕快說明清楚，真相一定要大白，我們知道問題所在才能來解決。

他指出，到目前為止從華航得到的資訊很少，所以部長很急，要他去華航實地了解，所以他是以航發會大股東的身分前往。他強調，調查好就一次將真相公布，因為解決問題最好的方式就是真相大白，不要片段說明或是遮遮掩掩。

至於外傳華航今天已做調查，並會將調查報告交給主管機關，王國材表示，他沒看到，現在過去華航會請他們說明從2014年開始到現在，甚至是更久以前的配合狀況，如果是長期的問題，我們希望了解真相，然後解決問題。

王國材今天下午4時30分準備從交通部出發前往桃園華航總部前，接受媒體詢問時說，交...
王國材今天下午4時30分準備從交通部出發前往桃園華航總部前，接受媒體詢問時說，交通部長林佳龍希望華航將真實的情況讓大家知道，但是華航現在的資料不完整，所以他要親自去華航一趟了解真相。　記者楊文琪／攝影
分享

私菸走私國安局王國材
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

王國材赴華航調查 解決方式必須真相大白

2019-07-24 16:58

一張卡刷645萬買免稅菸 金管會要查銀行是否有疏失

2019-07-24 16:38

國安會自清 未有人員參與團購僅零星工友託購

2019-07-24 16:21

運菸車來自總統府 謝寒冰：黃國昌打陳菊是要小英的命

2019-07-24 16:08

運菸車來自總統府？ 府：包括特勤、侍衛室、府三來源

2019-07-24 15:35

蔡清祥「挺」調查局辦國安局：無所謂辦大哥的事情

2019-07-24 16:31

走私菸贈樁腳影響選舉？檢察總長：有情資可向北檢檢舉

2019-07-24 16:02

私菸案鉅額刷卡過關 業者透露有2方法

2019-07-24 15:48

特勤運私菸交給馬維拉？黃暐瀚：一碼歸一碼有這麼難？

2019-07-24 15:18

邱國正治軍嚴厲著稱 奉命「整頓」國安局？

2019-07-24 15:00

特勤私菸案影響與時力合作？卓榮泰：應展現事先善意

2019-07-24 14:53

華航說手上有清單 羅智強酸邢泰釗：奇怪，你是睡了？

2019-07-24 14:50

蔡總統任命邱國正接任國安局長 進行整體的整飭及整頓

2019-07-24 14:48

果然請出「馬維拉」 羅智強：我真是民進黨的知己啊！

2019-07-24 14:47

【即時短評】官方色彩濃 長期政府禁臠成華航陋習

2019-07-24 14:40

昨肯定說追加今說眾說紛紜 王定宇對六百條菸改口

2019-07-24 14:24

邱國正轉任國安局長 存誠務實作風受蔡國安團隊信任

2019-07-24 14:21

私菸醜聞／歷任出訪清單怎麼查？ 知情人士：華航有資料

2019-07-24 13:57

私菸醜聞／前府方：蔡政府縱容「福利變牟利」

2019-07-24 13:57

私菸醜聞／國安局 今繼續保持緘默拒絕回應

2019-07-24 13:57

觀察站／私菸醜聞 怎能關起門坐等雲淡風清

2019-07-24 13:57

私菸醜聞／華航內部行政調查今出爐

2019-07-24 13:57

私菸醜聞／黃國昌：5部運菸車是總統府派的

2019-07-24 13:57

私菸案彭勝竹請辭 總統府宣布邱國正接任國安局長

2019-07-24 13:57

私菸醜聞／遲未見報告 林佳龍怒派次長進駐華航

2019-07-24 13:46

藉出訪走私菸品爭議 前府方人士：福利變牟利

2019-07-24 13:28

蔡英文、陳水扁的醜聞弊案 邱毅：歷史總是巧妙地輪迴

2019-07-24 13:11

「寄生華航」第2集？ 徐弘庭踢爆綠營前立委、議員接力主演

2019-07-24 12:52

私菸案蔡怪馬陋習 藍委酸：現在人民也要把妳拉下台

2019-07-24 12:47

影／私菸案 黃國昌再爆：五部運菸車是總統府派的

2019-07-24 12:44

【即時短評】私菸案國安局緘默 關門坐等雲淡風輕？

2019-07-24 12:43

國安局私菸風波責任在藍或綠？ 柯文哲這麼回

2019-07-24 12:43

國安局走私9800條菸 蔡清祥：必要的話可提早查扣拍賣

2019-07-24 12:42

國安局走私菸 郝明義推薦評論「它不是一片葉子落下來」

2019-07-24 12:39

私菸案2校官羈押 檢調擬「向上」約談將官、華航查案

2019-07-24 12:27

國安局走私菸案 蔡清祥：證據到哪辦到哪

2019-07-24 12:25

墮落到這種程度？ 黃國昌：華膳空廚自主管理許可應廢止

2019-07-24 11:50

走私菸兩天還未看到華航報告 林佳龍：政次王國材今進駐調查

2019-07-24 11:37

私菸案…沒人買就沒事？ 徐永明點名外交部別急著卸責

2019-07-24 11:16
看更多

熱門文章

國安局團購未稅菸品非祕密 吳宗憲交出50人代購名單

2019-07-23 18:11

六百條就是專機載回來的 王定宇卻拗：是在機場追加的

2019-07-23 20:29

有力人士介入 私菸離奇「五度五關」

2019-07-24 00:16

私菸案撿槍掃射 黃國昌臭屁撥瀏海 但惹怒小英的下場是…

2019-07-24 08:00

歷年買菸和團購數據名單全遭掌握 國安局仍保持緘默

2019-07-23 21:21

華航40小時未交報告 林佳龍震怒派王國材進駐華航

2019-07-24 10:38

韓國瑜爬樹防治登革熱：「上面洞很多，會有蚊子！」

2019-07-24 11:32

私菸風暴擴大！吳宗憲交出50人團購名單 貴婦團在列

2019-07-23 23:52

影／私菸案 黃國昌再爆：五部運菸車是總統府派的

2019-07-24 12:44

國安局私菸案 黃國昌：原本沒計畫那麼快收網

2019-07-23 21:30

運菸車來自總統府？ 府：包括特勤、侍衛室、府三來源

2019-07-24 15:35

柿子挑軟的吃 吳宗憲同僚抱不平：內、外衛主任竟免責

2019-07-23 22:16

私菸案 黃國昌再開砲：交通部縱容華航高層裝死神隱

2019-07-24 09:26

專訪韓國瑜／副手2條件 對郭喊話？為台灣好「小我不重要」

2019-07-24 00:16

韓國瑜忘知遇之恩批柯文哲？ 柯：去年他沒北上站台已還了

2019-07-24 11:54

私菸案彭勝竹請辭 總統府宣布邱國正接任國安局長

2019-07-24 13:57

黃國昌爆私菸案挨批收割 他嘆：民進黨不是笨就是故意

2019-07-24 06:38

華航說手上有清單 羅智強酸邢泰釗：奇怪，你是睡了？

2019-07-24 14:50

吳宗憲被爆「同慶專案」也攜菸闖關 一半是這個品牌

2019-07-23 23:54

國安局利用總統專機走私香菸 數量可能增至1萬條

2019-07-23 18:58

走私菸案 黃國昌質疑為何不對華航進行證據保全

2019-07-23 23:03

韓國瑜：國民黨2020若輸 會活活被民進黨土崩瓦解

2019-07-23 22:49

韓國瑜談副手 林濁水：英明超越李扁馬讓鬼混總統自慚形穢

2019-07-24 08:51

民進黨「寄生華航」？徐弘庭揭部分高層是民進黨親信

2019-07-23 17:20

法院證實…國安團隊藉出訪買菸 行之有年

2019-07-24 00:39

街頭戰士成國營高管 連勝文：難怪覺青都要投入民進黨

2019-07-23 21:43

總統專機200條菸 在國外「處置」了

2019-07-24 00:20

吳釗燮向日訪賓抱怨 「香菸事情讓出訪成果被沖淡」

2019-07-24 10:45

法院羈押裁定證實：國安局走私菸品「次數非單一」

2019-07-23 19:28

國安局私菸案是「黨國遺毒」？ 游淑慧：別無腦轉風向

2019-07-24 08:52

「寄生華航」第2集？ 徐弘庭踢爆綠營前立委、議員接力主演

2019-07-24 12:52

國民黨24日再提4席立委 張顯耀重披戰袍

2019-07-23 21:14

國安局官員涉嫌走私香菸 5度遭疑卻強行過關

2019-07-23 19:46

同袍替吳宗憲抱屈：他只是替死鬼

2019-07-24 00:31

「真的好想贏韓國！」 可是韓國這點真的贏我們

2019-07-24 07:38

影／韓國瑜提副手需國貿長才 向郭董喊話：不團結土崩瓦解

2019-07-23 18:12

蔡總統畢業論文已送到 倫敦政經學院編入書目

2019-07-23 20:30

蔡英文、陳水扁的醜聞弊案 邱毅：歷史總是巧妙地輪迴

2019-07-24 13:11

酸韓國瑜一隻蚊子都治不好 他問蘇蔡：侍衛走私怎麼說？

2019-07-24 10:26

韓國瑜8月3日下鄉首站桃園 擬辦大型造勢活動

2019-07-23 17:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top