走私菸案 王國材：真相一定要大白 才能解決問題

2019-07-24 17:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



國安人員爆發走私菸品醜聞，華航疑似有高層主管配合，但接近兩天，華昂遲遲未交檢討報告給交通部，交通部長林佳龍對此甚為不滿，指派政務次長、華航大股東航發會董事長王國材進駐華航，直接了解全案，王國材今（24）日表示，他希望了解真相，希望華航的調查報告趕快說明，真相大白才能解決問題。

王國材下午4時30分準備從交通部出發前往桃園華航總部前，接受媒體詢問時說，交通部長林佳龍希望華航將真實的情況讓大家知道，但是華航現在的資料不完整，所以他要親自去華航一趟了解真相，而華航是配合的角色，是從何時開始配合，會要求他們將調查報告趕快說明清楚，真相一定要大白，我們知道問題所在才能來解決。

他指出，到目前為止從華航得到的資訊很少，所以部長很急，要他去華航實地了解，所以他是以航發會大股東的身分前往。他強調，調查好就一次將真相公布，因為解決問題最好的方式就是真相大白，不要片段說明或是遮遮掩掩。