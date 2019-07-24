臺灣企銀贊助屏東縣長治鄉德協社區發展協會 成立「銀髮樂齡學堂」正式熱鬧揭牌

2019-07-24 17:12 文／ 臺灣企銀 提供



臺灣企銀因應高齡化社會及配合政府長照政策延伸，持續將銀髮族照顧關懷活動列為該行公益活動主軸，並積極協助偏鄉或資源缺乏社區共同推動「銀髮樂齡學堂」專案，協助社區提供老人健康促進、社會互動、快樂學習、幸福共餐及延緩失能等服務，讓當地老人均能獲得在地且妥適的照顧服務，期能達到「在地老化」的目標。迄今該行已陸續贊助高雄市旗山區糖廠社區、花蓮市民生社區、苗栗縣三義鄉雙潭社區、嘉義縣布袋鎮東港社區、金門縣烈嶼鄉青岐社區、南投縣中寮鄉龍眼林福利協會及雲林縣水林鄉瓊埔社區發展協會等7個社區組織成立「銀髮樂齡學堂」，今於屏東縣長治鄉成立第8家「銀髮樂齡學堂」，熱心公益的愛心及足跡已遍布全台，該學堂在協會與臺灣企銀共同舉辦下，於108年7月24日熱鬧揭牌，為該社區老人提供共學、共餐、送餐、日間生活照顧及協助老人增進自我照顧能力等服務，讓當地老人均能獲得在地且妥適的照顧服務，並建造健康快樂在地安老的社區生活。

臺灣企銀送愛心到屏東，第八家銀髮樂齡學堂熱鬧揭牌，左起臺灣企銀董事長黃博怡、屏東縣長治鄉德協社區發展協會簡碧理事長。 圖／臺灣企銀 提供 分享 facebook

屏東縣長治鄉民以務農為主，民風淳樸，勤勞節儉，該協會成立於民國96年，服務範圍涵蓋2個村落，村內共738戶，人口數約2471人，65歲以上長輩人數約424人，比例為15%，為高齡社區，且長者多半獨居，社會福利資源較為缺乏，該協會提供長者餐飲、送餐服務及關懷訪視、諮詢資源轉介並辦理健康促進活動等多元服務，但囿於廚具設備老舊與空間不足，計畫進行相關改建工程及環境整修，惟經費短絀，臺灣企銀贊助改善協會相關設施並協助整修，期望藉由環境的改善，進而提升長輩能參與健康促進及共食的意願，讓年長者享有溫馨之社區環境及相關資源，落實福利社區化之理念，營造永續、健康、友善之社區環境。

黃博怡董事長表示，臺灣企銀這一站來到屏東地區落實社區照顧的理念，使老人能在己身所處的社區獲得關懷與照顧，希望持續透過「銀髮樂齡學堂」的成立，激起社會共鳴。目前該行除「銀色之愛信用卡」每次交易提撥刷卡金額0.3%之公益基金，另已申設公益信託樂齡悠活社會福利基金，作為相關贊助經費，用以協助弱勢族群，期盼與各界攜手共創美好社會。