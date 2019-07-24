8月三節日合一 PChome 24h獨創「8月心禮節」

2019-07-24 14:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物，期許再創電商造節新話題，將七夕情人節、父親節及中元節「三節合一」，今（24） 日宣布獨家首創「8月心禮節」，以送禮文化的概念，保留具濃厚人情味的傳統習俗並連結新時代的感動，讓8月成為全民表達感恩與愛的最佳季節。

網家以累積的消費資料，進行深度的消費洞察，獨創造節新格局，打造購物全新氛圍。網家表示，首波強檔「禮尚好兄弟」前先禮敬諸神，獨家請到香火鼎盛的中和烘爐地土地公，全民開運發財水必買，消費滿額再送土地公開運招財包，中元檔期挑戰銷額翻倍成長，為全年營收旺季揭開序幕。

PChome 24h購物行銷中心副總監鐘紫瑋表示，今年首創的8月心禮節，推出禮尚好兄弟、禮享好情人、禮一下爸爸三大送禮主題，從3C、家電、相機，到非3C的美妝、時尚、精品、日用品、食品等，豪華升級年中大促最高檔次的促銷規格，全場商品降價突破億元。

鐘紫瑋也說，禮尚好兄弟首推中元BUY好運來，全場超過百萬件商品最低三折起促銷，獨家和中和烘爐地合作，Q版土地公將和民眾在網站上進行互動遊戲，點選土地公手上的金元寶立馬再送折價券。8月3日狂禮嘉年華當天，到烘爐地攤位打卡再送烘爐地發財水。8月1日至31日起，消費滿1,688元可獲烘爐地土地公開運招財包。

PChome 24h購物分析，中元普渡檔期的消費趨勢，無論是家庭、個人、公司或管委會，民眾偏好「大包裝規格」、「價格帶199至499元」、「箱購包裝」等三大消費趨勢，買好買滿讓拜拜一次搞定；預期今年在中元拜拜兩周前，8月2日周末將來到第一波採購高峰。

PChome 24h購物8月心禮節的社群影片，賦予愛全新詮釋，首次透過影音宣傳並結合社群操作輔銷，帶動話題的傳散度爆表，首支七夕篇廣告第一周已超過164萬次數觀看，連帶驅動行動端業績較去年成長近80%，引發網友熱烈討論外更發揮銷售前導效益。此次將趁勢推出的三支「8月心禮節」創意廣告，目標帶動年輕網友購物樂趣，並直接促發消費動機。