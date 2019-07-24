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助攻生技產業鏈 國家生技研究園區攜手國際盟軍

2019-07-24 13:38經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

國家生技研究園區（生技園區）成立將滿一周年，適逢2019亞洲生技大會開幕，今（24）日與日本湘南健康創新園區及國際藥廠阿斯特捷利康公司分別簽署合作備忘錄，攜手打造亞太創新生醫研究生態圈，並且共同啟動我國生醫產業加速器。

中央研究院指出，本次二位合作對象皆為生醫產業國際要角。位於神奈川縣的湘南健康創新園區（Shonan iPark），是日本第一個以製藥領域開放式創新生態圈為主軸的園區，可望與國家生技研究園區攜手為彼此業者創造更多合作機會。

來自英國的阿斯特捷利康公司（AstraZeneca，簡稱AZ公司），則是致力處方藥科學研發和商業化的全球製藥公司，本次扮演生醫加速器角色，將可拉近我國生醫新創與國際市場的距離。

其中，Shonan iPark園區致力於成為下一世代全球研究生態圈，並目標在2022年之前，育成超過200家不同技術領域的生技及醫藥公司。

另一方面，市場遍及全球的AZ公司，專注於腫瘤、心血管腎臟代謝、呼吸道等治療領域研發新藥，本次由生技園區創服育成中心代理執行長吳漢忠與AZ簽署合作備忘錄。

吳漢忠強調，透過加速器的建置，未來獲選加入的團隊可享商業策略營運、關鍵資源介接、業師一對一諮詢服務、創業社群交流、新創展演等五大面向的輔導。強化學術研究與產業發展的結合，進一步「化研為用」。

Shonan iPark總經理Toshio Fujimoto表示，其將提供最先進的臨床前試驗、生化及化學合成研發環境及設備，配搭武田藥品公司豐富的製藥、商品化的知識及經驗，並結合創投、政府、學術、醫學單位的資源，目前已吸引47家日本國內外的生技企業進駐Shonan iPark園區。期盼本次啟動全方位的交流及合作，進一步擴大雙方進駐團隊的研發、商品化、技術移轉及投資等資源、機會及成功率，提供全球人類健康及病患更完整的解決方案。

台灣AZ公司總裁陳康偉指出，AZ在癌症、呼吸系统疾病和心血管-腎臟代谢疾病藥物、數位醫療之研究、開發和商業化方面的經驗豐富；加上在指導創新團隊方面具有獨特優勢，期待透過加速器計畫而更有效地幫助世界各地的患者。未來，AZ公司也將根據獲選團隊所需，安排導師個別指導，包含科學技術、研究開發與商務拓展等領域。

生技生態育成中心癌症腫瘤創投新生
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