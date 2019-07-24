新店寶高智慧產業園區3年完工 創9600個就業機會

2019-07-24 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市中小企業、工廠密集，卻面臨想投資但缺地的困境，新北市去年規畫「新店寶高智慧產業園區」，將提供120個廠房、廠辦單元，以資通訊、數位、雲端運算及當地電子、能源產業為核心，招募台商、外資等智慧產業進駐，預計2021年完工啟用，園區駐滿廠商後，年產值高達110億元，創造9600個就業機會。

新北市經發局表示，「新北市新店寶高智慧產業園區」已爭取中央前瞻計畫補助25億元、自籌負擔16億元，合計共41億元打造的全新產業園區，興建規模地下2層、地上9層的3棟鋼構建築物，落實「平價租金、只租不售」的產業永續經營。

園區從建築、軟硬體設施，都將引進智慧化概念，將提供120個廠房、廠辦單元，以資通訊、數位、雲端運算，以及新店當地的電子、能源產業為核心，招募台商、外資等智慧產業，或智慧化製造業進駐。

新北市長侯友宜日前也赴芬蘭NOKIA觀摩，學習智慧化數位管理技術與概念，希望新北市未來在產業的升級轉型、產業發展，將與國際趨勢同步，要讓新北市不只是台灣產業重鎮，也是亞洲工商業發展的重要基地。