桃園航空城協議價購惹議 鄭文燦：假訊息流竄

2019-07-24 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園航空城計畫現進入協議價購階段，引起不少徵收戶不滿，市長鄭文燦今天主持市政會議，表示區段徵收範圍及抵價地比例已獲內政部核定，並說網路流竄錯誤或假訊息，衍生不必要猜想，請地政局擬定完善說帖向市民說明，避免造成誤會。記者張裕珍／攝影 分享 facebook 桃園航空城計畫現進入協議價購階段，但引起不少徵收戶不滿，認為協議價購查估地價落差太大，徵收戶未來領回抵價地比例差別懸殊等，展開連署，市長鄭文燦今天主持市政會議，表示區段徵收範圍及抵價地比例已獲內政部核定，未經農地重劃地區者抵價地比例為41%，曾經農地重劃地區者可達到46%，「這是底線不會變動，配地會比原來還要好」，並說網路流竄錯誤或假訊息，衍生不必要猜想，請地政局擬定完善說帖向市民說明，避免造成誤會。

鄭文燦說，航空城區段徵收案目前進入土地協議價購作業，由於協議價購採自願方式，多數地主皆選擇分配土地，僅少部分地主選擇領取補償金，部分地主擔心區段徵收分配土地比例會有高低不同，但抵價地比例已經經過市府與內政部核定，基本上未經農地重劃地區者抵價地比例為41%，曾經農地重劃地區者可達到46%，不會變動，之後進行區段徵收，會有另一套地價評議機制，會產生新的地價。

鄭文燦也說，抵價地比例不會動，民眾權益也不會受到影響，未來新配地會比原來要好，並非民眾所指的配地會不公平，在安置住宅及安置街廓部分，市府也會落實「先建後遷、就近安置」原則，協助居民在新地點重建家園及社區，開啟新的人生。

至於桃園市桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃區的配地作業已大致完成，鄭文燦也指示地政局，盡速辦理相關公共設施驗收點交，讓市民可以使用包括南崁溪、東門溪畔的公園，以及周邊道路橋樑系統。