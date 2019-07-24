全家中秋預購年增七成 攜手乾杯搶中秋節烤肉商機

2019-07-24 11:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



全家（5903）攜手餐飲股乾杯（1269）大啖中秋節烤肉商機。全家表示，今年中秋預購提前三個月啟動，以團購夯品、百年老店、獨家品牌三大策略搶攻中秋節商機，推出一個月以來已帶動中秋預購檔期業績較去年同期成長七成。

此外，知名燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」首度在超商亮相，引進超人氣燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」的乾杯燒肉組，是乾杯首次與零售通路合作。

全家會員暨電商推進部部長黃士杰表示，中秋節預購為零售通路兵家必爭商機，近年中秋節檔期戰線不斷延長，而團購夯品、甜點正是節慶預購大戰吸客關鍵。

根據全家便利商店內部數據顯示，中秋節預購仍以月餅為業績主力，但近年團購夯品業績不斷成長，占比已超過二成，消費者在揪團團購時，會同步選購月餅等中秋周邊商品，顯見團購夯品、甜點已成為中秋節預購吸引消費者的「帶路貨」。

有鑑於此，今年提早三個月展開中秋預購檔期，品項涵蓋團購甜點、月餅、烤肉用品等周邊商品，整體品類逾230項，成功帶動業績較去年同期成長七成。

中秋節除了吃月餅，烤肉也是中秋親朋好友團聚重頭戲。

全家今年獨家攜手「乾杯燒肉居酒屋」，推出店內必嘗肉品「澳洲和牛+伊比利豬」的雙搭組合，食材包括澳洲和牛肋條、腿肉、牛五花及伊比利豬梅花等部位，總重量達1公斤，售價2,399元。

海鮮部份則與食吧嚴選合作，其中，海鮮老饕超值經典6件組含有特級野生小干貝、急凍鮮甜白蝦、肥美秋刀魚、鮮嫩半殼生蠔、野生軟絲、爆卵柳葉魚，售價990元。