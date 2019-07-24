亞洲生技大會國研院不缺席 21組生醫團隊參展

2019-07-24 11:54 中央社 台北24日電



今年的亞洲生技大會首度移師台灣並將於明天開幕，國研院的SPARK Taiwan計畫也將設立展示空間，共襄盛舉。共有6所大學的21組研究團隊將會展出研究成果。

國家實驗研究院主導的台灣生醫與醫材轉譯加值人才培育計畫（SPARK Taiwan）在今年2月受邀加入SPARKGlobal，成為據點之一，並在近日舉辦年度盛會「2019SPARK亞太展演盛會」。

國研院說明，「2019 SPARK亞太展演盛會」邀請了來自台灣、澳洲、新加坡、韓國的12組生技、醫材團隊分享研究成果，研究橫跨子宮內膜癌檢測、口腔癌檢測、膀胱癌細胞療法、互聯網應用於戒菸、智慧聽力等不同領域。透過展演，期望，促進生醫新創交流，並讓投資人與團隊互動與接觸，促成更多的合作商機。

根據統計，SPARK Taiwan從2013年執行至今，已協助200個以上的生醫團隊，並促成29間新創公司成立、13件技術移轉、41個團隊的研究成果目前已進入臨床試驗，並有25個團隊銜接至其他大型計畫。

國研院提到，今年亞洲生技大會SPARK Taiwan也不會缺席，有台灣6所大學，共計21組團隊參展，並展示各自的研究成果。