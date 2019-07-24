越捷航空歡慶與Google 航班合作 祭出百萬張0元起機票

2019-07-24 11:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



越捷航空歡慶與Google航班（Google Flights）系統合作，即日起自7月25日，越捷航空祭出限時150萬張0元優惠機票。消費者可透過越捷航空官網 、越捷航空App或上Google航班查詢最新優惠機票。

越捷航空表示，所有優惠機票即日起至7月25日活動期間，每天下午1時∼3時（台灣時間）開放搶購。優惠機票皆適用於越捷所經營之國際及國內航線。國際航線促銷機票使用時間自2019年9月５日至2020年6月25日；國內航線促銷機票使用時間自2019年9月５日至2019年12月31日。

慶祝與Google 航班成為合作夥伴，越捷航空祭出150萬張0元起優惠機票及各式精美禮物，目前越捷共經營七條航線往返台灣及越南之間，包括台北/台中/高雄/台南－胡志明市，以及台北/台中/高雄－河內航線，提供消費者暢遊亞洲的機會，快趁現在搶購超級優惠機票，與越捷來一趟探索越南之旅。