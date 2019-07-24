親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

東元越廠啟用 成為智能自動生產中心

2019-07-24 03:32經濟日報 記者張義宮╱即時報導

東元集團在越南美福工業區舉行高效率IE3小馬達廠落成啟用，越南將成為東元集團在東南亞的重要基地，美福廠的高規格環保製程和自動化、智能化產線，成為東元集團內重要的智能自動生產中心。

東元越南美福工業區舉行高效率IE3小馬達廠落成啟用，越南平陽省省長陳清廉(右)、...
東元越南美福工業區舉行高效率IE3小馬達廠落成啟用，越南平陽省省長陳清廉(右)、東元集團會長黃茂雄(左)，相互贈送禮品留念。記者張義宮／攝影
分享

東元越南東南亞
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

車商高規格配備 搶市利器

2019-07-24 01:21

雄獅郵輪行程 引進晶華美食

2019-07-24 00:21

東元越廠啟用 銷美添戰力

2019-07-23 23:26

一站式服務 越南東元科技工業園招手台廠

2019-07-23 23:23

失智照護／5要4防 遠離失智症

2019-07-23 23:04

憲生說法／有效學習

2019-07-23 23:04

行銷望遠鏡／切香腸策略 讓顧客買更多

2019-07-23 23:04

上班卒仔 照子放亮／步步推進

2019-07-23 23:04

貿易戰轉單效應明顯 廣越今年營收獲利旺

2019-07-23 19:51

華信航空與中租租車首度合作 不分平假日租車六五折

2019-07-23 19:19

豪宅一哥聯聚建設辦攝影大賽 總獎金90萬破紀錄

2019-07-23 17:52

中元普渡備貨潮湧現 電商大啖商機

2019-07-23 17:51

郵輪市場火熱 雄獅營收貢獻逐年攀升

2019-07-23 16:59

越南東元科技工業園招手台商 目標2027年150家進駐

2019-07-23 15:24

東元集團投資越南 打造高效率馬達生產基地

2019-07-23 15:18

東元攻高效率小馬達 越南廠年產能達20萬台

2019-07-23 15:06

台船攜德翔 簽訂6艘貨櫃輪加裝脫硫器工程合約

2019-07-23 15:04

網家啟動綠色購物計畫 致力四大面向

2019-07-23 14:41

雄獅推郵輪+賞櫻 明年人數估增262%

2019-07-23 14:39

漢來美食推極品牛肉節 金門牛首度登上五星級餐桌

2019-07-23 13:37

旅遊業殺很大 香港兩天一夜3,388元起

2019-07-23 12:29

越南東元科技工業園估2027年完成 150家廠商可進駐

2019-07-23 12:26

「北漂們」返鄉！高雄勞工局偕廠商北上徵才

2019-07-23 12:08

雄獅總經理：明年郵輪賞櫻人次破兩萬人次 年增262%

2019-07-23 11:48

書店不消失 蔡瑞珊再開青鳥居所重返美好年代

2019-07-23 11:43

中小企業數位化程度，台灣輸南韓、香港、中國...知識經濟時代，企業和個人的生存之道

2019-07-23 11:42

比爾蓋茲輸了，全球第二多金是他！LV老闆如何從建築公司職員，「買」成奢侈品集團霸主？

2019-07-23 11:35

遠航APP購票超好康 點數換機票再享專屬抽抽樂

2019-07-23 10:32

全聯海鮮一年狂銷31.2億 為超市之冠

2019-07-23 01:14

零下30°C至60°C物流冷鏈車 全聯急凍鮮物保鮮大功臣

2019-07-23 01:13

跟廉航價格差不多...華航超低價 洛杉磯來回1.3萬

2019-07-23 01:13

cama咖啡 拚年底登興櫃

2019-07-23 01:13

航空雙雄有計畫降價 共創三贏

2019-07-23 01:12

Gogoro 分割電池交換平台

2019-07-23 01:12

Gogoro三大事業體 分進合擊

2019-07-23 01:11

浩鼎強攻大陸市場 總經理黃秀美掌舵

2019-07-23 00:57

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36
看更多

熱門文章

到銀行辦事為什麼問那麼多？反洗錢民眾常見問題有七個

2019-07-23 19:21

「三高」人人愛 金融股股民破500萬人

2019-07-23 19:18

雄獅總經理：明年郵輪賞櫻人次破兩萬人次 年增262%

2019-07-23 11:48

理賠金多個0！南山：人工失誤 保險局要第三方機構查核

2019-07-23 17:59

比爾蓋茲輸了，全球第二多金是他！LV老闆如何從建築公司職員，「買」成奢侈品集團霸主？

2019-07-23 11:35

海外旅遊神卡換人當！「My樂現金回饋卡」6%超高現金回饋搶客

2019-07-23 16:10

經濟解析／走私菸風暴擴大 牽動華航人事布局

2019-07-23 20:19

經濟部：蘋果申請Apple Card商標 項目包括發行信用卡

2019-07-23 17:13

打趴一堆海外神卡 這張卡出國可享最高6％回饋

2019-07-23 15:09

聯發科 明年第一季登5G首發車

2019-07-23 14:31

搶救雙子星資格南海發4箭 捷運局：不會同意展延

2019-07-23 11:28

建商松助兩年前無預警停業 元大銀也受害

2019-07-23 19:25

網紅高收入申貸落空 銀行業者：4種情況難過關

2019-07-23 13:10

購料糾紛 千興遭永青集團求償4,559萬元

2019-07-23 17:33

東元越南智能自動馬達產線 今日啟用

2019-07-23 08:25

台灣汽電共生暨新光紡織太陽能電廠落成

2019-07-23 12:52

美國課剩餘關稅 學者：台廠首當其衝

2019-07-23 20:07

影／百艘漁船海上抗議三接站施工 中油：暫停海上施工

2019-07-23 15:28

智慧電動機車四大品牌 同享兆豐gogoro卡5%回饋

2019-07-23 19:54

好享退全民退休投資專案 7月30日報名截止

2019-07-23 16:51

三衝擊下 今年全球半導體營收年減9.6%、10年最大跌幅

2019-07-23 16:32

全球半導體產值估減9.6% 恐創10年最大降幅

2019-07-23 13:09

研調機構為5G掛保證 聯發科2020年大啖5G商機

2019-07-23 12:14

威剛：記憶體合約價7月落底 第3季旺季可期

2019-07-23 17:01

蔡總統：台商回流破4520億 投資台灣最好時機

2019-07-23 11:30

漢來美食推極品牛肉節 金門牛首度登上五星級餐桌

2019-07-23 13:37

華航、長榮連番罷工最大贏家！保險業旅平險賣翻倍

2019-07-23 21:01

郵輪市場火熱 雄獅營收貢獻逐年攀升

2019-07-23 16:59

越南東元科技工業園估2027年完成 150家廠商可進駐

2019-07-23 12:26

不畏貿易戰 華為本周首發5G新機

2019-07-23 14:39

陳其邁：橋頭科學園區加速年底完成籌設計畫

2019-07-23 13:38

旅遊業殺很大 香港兩天一夜3,388元起

2019-07-23 12:29

全球熱錢湧進越南 經部：現在越南搶工搶得很厲害

2019-07-23 11:51

上半年製造業生產指數年減2.6％ 但這產業逆勢成長

2019-07-23 16:25

中華郵政 24日起開辦定存傳真轉移便民服務

2019-07-23 10:36

全國電破盤五天 突破去年業績

2019-07-23 12:01

越南東元科技工業園招手台商 目標2027年150家進駐

2019-07-23 15:24

理賠金多個0！南山：第三方驗證實地查核 確認人員誤植

2019-07-23 18:47

兒童理財不能只教儲蓄存款 這家金控讓小孩懂油價

2019-07-23 15:25

網家推環保紙箱 啟動綠色購物計畫

2019-07-23 15:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top