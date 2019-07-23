豪宅一哥聯聚建設辦攝影大賽 總獎金90萬破紀錄

2019-07-23 17:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



聯聚建設總經理王于娟宣布「相映聯聚」2019攝影大賽即日起登場，攝影大賽提供63個獎項、總獎金高達90萬元，創下中部建築業界攝影比賽的新紀錄。記者宋健生/攝影 分享 facebook 台中豪宅一哥聯聚建設今(23)日宣布「相映聯聚」2019攝影大賽即日起登場，活動至9月底結束，此次攝影大賽提供63個獎項、總獎金高達90萬元，其中第一名獨得20萬元，都創下中部建築業界攝影比賽的新紀錄。

聯聚建設總經理王于娟表示，此次活動以聯聚的建築作品為主題，針對外觀、景觀、夜間燈光變化等，捕捉最富美感、最有創意的角度來投稿，就有機會贏得高額獎金。

「相映聯聚」攝影大賽獎項，包括金獎1名獎金20萬元、銀獎1名獎金10萬元、銅獎1名獎金5萬元；特選10名獎金各2萬元、優選20名獎金各1萬元、佳作30名獎金各5,000元。

而為了讓所有攝影愛好者能共同參與，特別選在7月到9月，讓放暑假的學子們也能一起角逐。

王于娟表示，現代人手一機，拍照可說是全民運動；但同樣對象，透過不同攝影人的詮釋，經常出現意想不到的有趣視角。

「相映聯聚」攝影大賽有三個目標：首先希望能在不同鏡頭中，發掘更多建築的精彩；其次透過豐富的獎項，鼓勵學生挑戰攝影，說不定能因此培養新的專長；第三則是讓更多人注意，生活中有許多值得紀錄的美好，抓起相機拍下屬於自己的一眼瞬間。

王于娟透露，比賽開跑後，活動小組就陸續接到洽詢電話，其中最有趣的是一位年輕爸爸，詢問參賽者有沒有最小年齡限制，因為他想要跟即將升小六的兒子共同參賽，趁著暑假期間，一邊在七期騎腳踏車、一邊來場父子對決。

聯聚20多年來共打造13件建築作品，引領著台中七期的城市風貌，不但以沉穩的新古典建築外觀展現優雅貴氣，還擁有四季不同景致的樹木造景，晚間的燈光計畫更是各自閃耀美麗的姿態。

其中，包括「聯聚信義大廈」綻放金黃光芒的圓頂、「方庭大廈」的碧綠翡翠、「保和大廈」的渾厚寶石、「泰和大廈」的溫潤琥珀，以及剛落成的「中雍大廈」，用LED燈打造四季燈光秀，都一一妝點了台中夜空、也點亮夜歸人的目光。

聯聚作品對建築風格的營造也很用心，包括在廊道、窗櫺、格柵等細節上，經常採用和諧、對稱的圖騰，並以藝術作品來點睛，例如方庭大廈的「天佑台灣」雕塑，雍和大廈的「雍雍和和」小豬雕塑，泰和大廈的「馬福來」駿馬雕塑，也讓建築多了一分俏皮。

另外，聯聚也特別規劃，從7月27(星期六)當晚開始，讓聯聚建築群同時延長亮燈到28日凌晨1點鐘，屆時台中七期將化身為聯聚夜間作品展，擅長拍攝夜景的攝影好手，可以趁這個時段捕捉美麗的畫面。

聯聚建設董事長江韋侖曾說：「建築的感動需要兩個人，一個人會做，一個人能懂。」