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中元普渡備貨潮湧現 電商大啖商機

2019-07-23 17:51經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

生活市集即日起推出「中元澎湃拜」專區，囊括中元必備數百樣商品限時下殺三折起。圖／...
生活市集即日起推出「中元澎湃拜」專區，囊括中元必備數百樣商品限時下殺三折起。圖／創業家提供
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中元普渡將於下月中到來，電商創業家兄弟（8477）、Yahoo奇摩、蝦皮購物等，陸續推出專區搶市，瞄準下半年食品最大檔期。業者指出，中元普渡檔期買氣普遍在一個月前開始升溫，並在中元節前一周達到高峰。

創業家今（23）日宣布旗下生活市集，看好上看300億的中元檔期商機，即日起推出「中元澎湃拜」專區，囊括品牌禮盒、澎湃組合、熱銷零食、飽食餐點、普渡飲品、拜拜用品等數百樣商品，限時下殺三折起，全站免運送到家，買貴再退兩倍差價。

據創業家觀察，中元檔期優惠多，消費者多選在在此時大量囤積食品乾貨，其中以「品牌禮盒」、「團購零食」、及「米麵食」為熱銷三大品類，更會選擇大組數購買，滿足現代消費者忙碌且多元的食品需求，一組內含21件以上的澎湃組兼具方便性與多元化，仍是熱銷保證。

蝦皮指出，自7月起中元普渡相關商品，特別是「飲料汽水、泡麵」等銷售，已漲近四成，「趨吉避凶」商品買氣也逐漸增溫，推測與台灣人避開鬼月入厝的習俗有關。蝦皮自7月下旬起推出超狂優惠，除了快車肉乾、康鄰超市等商品，最低五折起，於8月6日至9日期間，強打「蝦皮中元節」活動，推出中元限定福箱、快速到貨等好康。

此外，蝦皮將在活動期間每日晚上8點，開啟「深夜普渡館」狂灑優惠券，一次滿足陽間好朋友、陰間好兄弟各種心願。

樂天市場看準中元節線上箱購需求，至7月31日前推出「中元來樂天，餵飽貞子先」48H閃電出貨專區，分成餅乾、飲料、三牲、泡麵及甜點五大類，多項商品下殺五折起，並攜手愛買線上購物，推出愛買慶中元專區，拜澎拜包全面五折起，全面商品五折起。

樂天觀察發現，臨近中元節前夕，大包裝及箱購食品關鍵字搜尋量暴增五成，銷售量更是增加兩倍，「箱購團購」的形式已成為近年最新趨勢，站上近五年箱裝食品銷量成長幅度也高達七成，消費者平均下單量更高達三至五箱，平均客單價超過3000元。

Yahoo盤點旗下購物中心與超級商城中元美食熱銷情形，發現今年供品採購三大趨勢，包含「特色拌麵崛起」、「健康氣泡水買氣旺」、「吹起異國零食風」。Yahoo購物中心品類經理李佩潔預期，今年中元檔期可望帶動平台業績成長四倍。

李佩潔指出，過往中元節平均客單約落在700元至1000元間，其中以大箱團購組銷售有最顯著的彈跳，如零食澎湃箱、箱購泡麵等。迎戰中元採購潮，Yahoo購物中心中元相關商品備貨量提高五成，以滿足消費者需求，至8月15日慶讚中元萬件食品、清潔用品六折起，中元普渡大拜拜，供品採購免出門一站買齊。

普渡中元節零食
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