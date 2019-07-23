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購料糾紛 千興遭永青集團求償4,559萬元

2019-07-23 17:33經濟日報 記者林政鋒╱即時報導

主力單軋廠千興（2025）因購料糾紛遭永青集團索賠4,559萬元，表明必要時將聘請律師處理。

千興表示，接到永青集團索賠函，指稱雙方鋼捲購料合約，因逾期未開立信用狀而造成損失，向千興請求賠償147萬美元（約新台幣4,559萬元）。千興對永青集團索賠金額存有異議，並自2018年屢次客訴，皆未獲得相對回應，與永青集團人員在台會面，對於鋼捲瑕疵客訴，仍無法取得共識，責任歸屬尚待釐清，必要時將委請律師處理。

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