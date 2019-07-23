北富銀J客&P莉LINE貼圖 每日傳送破150萬次

2019-07-23 16:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



隨著行動網路普及，LINE已成為台灣民眾日常重要溝通工具，許多人不但愛用LINE聊天，更喜歡用貼圖來表達喜怒哀樂各種心情。 圖／LINE提供 分享 facebook 隨著行動網路普及，LINE已成為台灣民眾日常重要溝通工具，許多人不但愛用LINE聊天，更喜歡用貼圖來表達喜怒哀樂各種心情。台北富邦銀行日前推出「J客&P莉」企業貼圖，每日平均傳送次數竟高達150萬次！為滿足國人對貼圖使用的喜好，北富銀特別發表企業貼圖第二彈「咪醬&汪星摩」系列。

北富銀表示，表情貼圖不僅使用便利，可以快速傳達文字難以詮釋的情緒和態度，有時更能成為言談間化解尷尬的潤滑劑，十分受到大眾歡迎。日前北富銀配合LINE官方帳號開張同步推出「J客&P莉」系列貼圖，當天就吸引百萬人加入好友，總計超過280萬人加入，每日貼圖傳送次數更高達150萬次，充分顯示出企業貼圖對用戶的號召力。

為滿足大眾溝通需求，讓貼圖成為用戶日常交流的最佳夥伴，北富銀全新設計「咪醬&汪星摩」貼圖系列，運用「二次創作」概念，把北富銀最受歡迎的Ｊ卡日本娃娃及達摩的卡面圖案進行創意衍生，將日本娃娃繪製出天真無邪的「咪醬」，以及可愛的鬆獅犬身穿達摩外衣，化為動作逗趣的「汪星摩」，透過雙方的互動和充滿童趣的軟萌畫風，為使用者傳遞豐富的情感。

這次「咪醬&汪星摩」貼圖涵蓋了許多生活主要場景，不僅有使用率最高的日常用語如「早安」、「謝謝」、「OK」等，還結合上班族需求設計了「約吃飯」、「有空嗎」、「我想靜一靜」等好用圖案。此外，配合暑假到來，貼圖中也充滿濃郁的盛夏氣息，「咪醬」身穿草帽、草裙漫步海灘的場景，搭配韓國好友「歐巴」的友情演出，讓人忍不住萌生「好想去日韓玩一玩」的念頭！

為回饋廣大愛好北富銀LINE官方帳號的好友，在下載超可愛貼圖「咪醬&汪星摩」的同時，北富銀也規畫了一系列的活動，希望讓好友感受到最有趣、最甜蜜的7、8月，包括7月23日、7月24日限時兩天抽「超犀利趴10演唱會」門票快閃活動，以及7月25日展開的「七夕禮物大調查」。