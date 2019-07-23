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台船攜德翔 簽訂6艘貨櫃輪加裝脫硫器工程合約

2019-07-23 15:04經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

台船今日與德翔海運簽訂6艘「1,800 TEU級全貨櫃輪脫硫器加裝工程合約」，由...
台船今日與德翔海運簽訂6艘「1,800 TEU級全貨櫃輪脫硫器加裝工程合約」，由台船董事長鄭文隆與德翔董事長陳德勝代表簽署。照片／台船提供
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台船今（23）日與德翔海運簽訂6艘「1,800 TEU級全貨櫃輪脫硫器加裝工程合約」，由台船董事長鄭文隆與德翔董事長陳德勝代表簽署。

台船指出，此次脫硫器加裝工程乃因應國際海事組織（IMO, International Maritime Organization）制訂的2020年船舶使用低硫燃料油規定（亦稱為「IMO 2020硫燃料法規」），要求自2020年1月1日起，所有船舶使用的燃油含硫量重量比不得超過0.5%（目前的上限是3.5%），除非船舶有裝設等效設備（例如：脫硫器，SOx Scrubber），目的是減少船舶硫氧化物的排放量。

而德翔本次加裝脫硫器的6艘1,800 TEU級全貨櫃輪，含目前在建中的2艘，皆是由台船建造，具有節能、環保、低噪音、優異裝載性能等高規格設計，本型船並曾獲得入選2014年世界名船錄年度專刊封面及2016年台灣精品獎之殊榮，如今該6船「回娘家」進行脫硫器加裝工程，於完工後勢必為德翔船隊中最環保、最具營運競爭力之船型。

台船今年7月已成功替東方海外貨櫃航運公司（OOCL）加裝脫硫器於其1.3萬TEU貨櫃輪，亦曾替長榮海運的2,800 TEU貨櫃輪於新造船階段加裝脫硫器，如今再獲德翔公司脫硫器加裝合約，證明台船公司不僅於造船工藝上具有口碑，在船舶的改裝技術上，亦獲得市場的高度肯定。

台船德翔
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