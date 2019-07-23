網家啟動綠色購物計畫 致力四大面向

2019-07-23 14:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



網路家庭（8044）今（23）日宣布全面啟動綠色購物計畫，首度推出以友善環境為目的之新款環保紙箱，並強調「原色100%回收紙漿製作、環保水性油墨小面積印刷、紙質強韌重複利用高」的三大特色作為改造重點。陸續上線的綠色購物計畫包含「綠購包裝、綠購運輸、綠購倉儲、綠購金流」四大面向，全面提升電商服務，善盡企業永續經營責任。

網家代理運籌長鄭超倫表示，這是推動友善環境的開始，從今日起，當消費者線上選購PChome24h購物的商品，就能陸續收到新款環保紙箱，立即體驗我們的改變。藉由新款紙箱的推出，也能一點一滴實踐企業社會責任，創造獨特的營運策略優勢，整合資源及服務創新的力量，持續深耕循環經濟。

鄭超倫也表示，綠購計畫全面上線後，經試算平均每個新包裹將可減少約11%的碳排放量，預計到了2022年，將有效降低地球上逾124萬噸之碳排放量，相當於拯救337萬棵樹木免於砍伐，有利環境之永續發展。

網家以四大面向，逐步實踐綠色購物計畫。比如，以環保原色紙箱取代舊有箱款，近期也將調整緩衝塑膠材的材質與用量；透過大數據精算，紙箱使用量有效降低，且未來將逐步採用電動車運送包裹，減少配送碳排放量；倉庫區全面汰換傳統燈泡，目前已使用超過90%之省電LED照明設備，有效節約能源等。

網家目前共有31款網購紙箱，提供多元尺寸、大小規格不同紙箱，體積自最小21x12x11公分至最大65x60x40公分，由大數據分析，優化各倉庫區出貨，可節約包裝用量。而首度推出之綠購紙箱，將維持紙漿原色，箱體以100%回收紙漿製成，外觀採用通過RoHS檢驗的環保水性油墨小面積印刷，且紙質密度高，可增加重複使用率，實踐友善環境理念。