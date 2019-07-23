林口長庚加入航太產業鏈 協助太空電子元件測試

2019-07-23 13:05 中央社 台北23日電



國家實驗研究院與林口長庚紀念醫院放射醫學研究所、長庚大學放射醫學研究院今天共同宣布，林口長庚醫院「粒子物理暨照射核心實驗室」將加入台灣發展航太產業的陣容。

質子治療未來不只可以在醫院進行癌症治療，也可以用於太空產業的精密元件測試，在實驗室模擬太空輻射與高能粒子對電子元件的影響、傷害，並預先做出應對。

國研院院長王永和指出，太空的環境非常險峻，可能對精密的航太電子元件造成影響，這些元件即便在實驗室內測試通過，上了太空之後仍可能受到影響。他進一步說明，太空輻射與高能粒子如果照射在精密元件上，可能會造成不可預測的電流，進而造成信號與功能失靈，如何克服一直是發展航太科技過程中重要的課題。

由於台灣沒有可用的測試設施，過去衛星要照射測試時，都必須送到國外的實驗室，不只耗費人力與金錢，時間也被拉長。如今，台灣也有可以進行測試的實驗室，將可以克服這項限制。

太空中心主任林俊良說明，雙方的合作將從第三期太空計畫開始，打頭陣的將是福衛八號計畫，實驗室將會協助衛星元件初步的輻射檢測，而後續其它更精密的元件檢測，也會與不同專長的實驗單位一起合作。

福衛八號計畫主持人陳嘉瑞形容，照射測試的概念與預防醫學很類似，元件經過幾秒鐘的照射測試，可以模擬未來15到20年的情況，推估會不會產生錯誤。如果產生錯誤，就可以在實驗室進行調整與修正，避免升空後造成更大的問題。

陳嘉瑞分析，過去赴國外實驗室測試，從申請到測試完成的時間，大概都要1年起跳，但是如果送到林口長庚的實驗室，時程可以縮短到1個月之內，對於台灣航太科技發展有不小助益。