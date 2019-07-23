親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

林口長庚加入航太產業鏈 協助太空電子元件測試

2019-07-23 13:05中央社 台北23日電

國家實驗研究院與林口長庚紀念醫院放射醫學研究所、長庚大學放射醫學研究院今天共同宣布，林口長庚醫院「粒子物理暨照射核心實驗室」將加入台灣發展航太產業的陣容。

質子治療未來不只可以在醫院進行癌症治療，也可以用於太空產業的精密元件測試，在實驗室模擬太空輻射與高能粒子對電子元件的影響、傷害，並預先做出應對。

國研院院長王永和指出，太空的環境非常險峻，可能對精密的航太電子元件造成影響，這些元件即便在實驗室內測試通過，上了太空之後仍可能受到影響。他進一步說明，太空輻射與高能粒子如果照射在精密元件上，可能會造成不可預測的電流，進而造成信號與功能失靈，如何克服一直是發展航太科技過程中重要的課題。

由於台灣沒有可用的測試設施，過去衛星要照射測試時，都必須送到國外的實驗室，不只耗費人力與金錢，時間也被拉長。如今，台灣也有可以進行測試的實驗室，將可以克服這項限制。

太空中心主任林俊良說明，雙方的合作將從第三期太空計畫開始，打頭陣的將是福衛八號計畫，實驗室將會協助衛星元件初步的輻射檢測，而後續其它更精密的元件檢測，也會與不同專長的實驗單位一起合作。

福衛八號計畫主持人陳嘉瑞形容，照射測試的概念與預防醫學很類似，元件經過幾秒鐘的照射測試，可以模擬未來15到20年的情況，推估會不會產生錯誤。如果產生錯誤，就可以在實驗室進行調整與修正，避免升空後造成更大的問題。

陳嘉瑞分析，過去赴國外實驗室測試，從申請到測試完成的時間，大概都要1年起跳，但是如果送到林口長庚的實驗室，時程可以縮短到1個月之內，對於台灣航太科技發展有不小助益。

太空長庚大學航太
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

越南東元科技工業園估2027年完成 150家廠商可進駐

2019-07-23 12:26

中小企業數位化程度，台灣輸南韓、香港、中國...知識經濟時代，企業和個人的生存之道

2019-07-23 11:42

雄獅總經理：明年郵輪賞櫻人次破兩萬人次 年增262%

2019-07-23 11:48

全國電破盤五天 突破去年業績

2019-07-23 12:01

旅遊業殺很大 香港兩天一夜3,388元起

2019-07-23 12:29

「北漂們」返鄉！高雄勞工局偕廠商北上徵才

2019-07-23 12:08

全國電電商Q4上線 以「大家電」拚差異化

2019-07-23 12:02

書店不消失 蔡瑞珊再開青鳥居所重返美好年代

2019-07-23 11:43

比爾蓋茲輸了，全球第二多金是他！LV老闆如何從建築公司職員，「買」成奢侈品集團霸主？

2019-07-23 11:35

遠航APP購票超好康 點數換機票再享專屬抽抽樂

2019-07-23 10:32

全聯海鮮一年狂銷31.2億 為超市之冠

2019-07-23 01:14

零下30°C至60°C物流冷鏈車 全聯急凍鮮物保鮮大功臣

2019-07-23 01:13

跟廉航價格差不多...華航超低價 洛杉磯來回1.3萬

2019-07-23 01:13

cama咖啡 拚年底登興櫃

2019-07-23 01:13

航空雙雄有計畫降價 共創三贏

2019-07-23 01:12

Gogoro 分割電池交換平台

2019-07-23 01:12

Gogoro三大事業體 分進合擊

2019-07-23 01:11

浩鼎強攻大陸市場 總經理黃秀美掌舵

2019-07-23 00:57

商業興觀點／推動地方創生 改善城鄉失衡

2019-07-22 22:49

管理講堂／解決企業家族化病灶

2019-07-22 22:49

職場修煉室／夢想的力量

2019-07-22 22:49

策略行銷／李明勳 譜寫IP經濟奇蹟

2019-07-22 22:49

長榮推優惠價 華航也推夏季限時促銷優惠

2019-07-22 18:19

台中港離岸風電機艙供應廠商 西門子歌美颯公司得標

2019-07-22 17:21

86小舖門市全台剩2家 明年全收攤改線上經營

2019-07-22 16:30

台塑總裁王文淵考察黑龍江 「台商要走出去」

2019-07-22 16:29

航空城與華電聯網、創奕簽MOU 共推智慧車輛及綠能產業

2019-07-22 15:50

cama進軍行動支付 年底拚興櫃

2019-07-22 14:57

搶攻中秋商機 今年的月餅有這些話題

2019-07-22 14:52

電商慶父親節 本季業績如虎添翼

2019-07-22 14:36

桃捷向資深優秀軌道人才招手 薪資上看76K

2019-07-22 13:52

國泰航空宣布 完成收購香港快運航空

2019-07-22 13:09

高鐵推出半價快閃優惠 TGo會員獨享7/22起限時限量搶購

2019-07-22 13:03

U值媒／蔡總統「能源轉型」方向正確，是真的嗎？

2019-07-22 12:37

醫、美異業結盟！佐登妮絲與台中榮總簽約

2019-07-22 12:23

隆美併入大成鋼 賣窗簾與賣百葉窗的雙贏

2019-07-22 11:44

除息首日遭工廠火災利空 聚陽：客戶未砍單 將順延出貨

2019-07-22 11:42

調查：台灣家族企業掌權者7成期待子女創業

2019-07-22 10:58

Dyson智能吸塵機器人首登台 富邦媒獲獨家預購權

2019-07-22 10:55
看更多

熱門文章

中華電MOD自由選套餐 超殺

2019-07-22 23:25

蘋果霸王級NB傳要價10萬 預計10月發表

2019-07-23 01:00

長榮航祭史無前例低價 刷這張卡飛倫敦只需1.6萬元

2019-07-22 15:56

全聯海鮮一年狂銷31.2億 為超市之冠

2019-07-23 01:14

台塑總裁王文淵考察黑龍江 「台商要走出去」

2019-07-22 16:29

財星500大…鴻海升至23 它連續六年居冠

2019-07-23 00:58

86小舖門市全台剩2家 明年全收攤改線上經營

2019-07-22 16:30

長榮推優惠價 華航也推夏季限時促銷優惠

2019-07-22 18:19

跟廉航價格差不多...華航超低價 洛杉磯來回1.3萬

2019-07-23 01:13

華映：已取得海外訂單 朝重整方向努力

2019-07-22 20:22

聯電旗下和艦登科創板喊卡 專家分析：成敗關鍵2點

2019-07-22 22:11

聯電旗下和艦 撤銷掛牌科創板

2019-07-23 00:26

營業稅電子申報改格式

2019-07-23 01:42

航空雙雄有計畫降價 共創三贏

2019-07-23 01:12

境外財產傳承 當心雙重課稅

2019-07-22 23:23

台中港離岸風電機艙供應廠商 西門子歌美颯公司得標

2019-07-22 17:21

雙子星案／柯文哲：據說「選完仍會給」海南

2019-07-23 00:34

Gogoro 分割電池交換平台

2019-07-23 01:12

6月外銷訂單連8黑 7月恐更慘

2019-07-23 00:19

是否廢除印花稅 行政院：財政部尚未提案

2019-07-22 14:07

陸方：和艦不具聯芯控制權

2019-07-23 01:06

公債市場罕見零成交 交易員：需要流動性時會出大事

2019-07-22 17:33

外銷接單連八黑 本月不樂觀

2019-07-22 23:26

富邦華一銀副董詹文嶽 請辭

2019-07-22 23:55

複委託海外投資 券商促鬆綁

2019-07-22 23:24

傳前董事長匯款予獨身貴族 德信證：與公司無關

2019-07-22 13:56

名家觀點／Fed為降息找到說法

2019-07-23 01:46

蘋果推霸王級NB 機殼廠利多

2019-07-23 00:18

不漲電價是為「選舉考量」？經濟部回應了

2019-07-22 18:35

cama咖啡 拚年底登興櫃

2019-07-23 01:13

cama進軍行動支付 年底拚興櫃

2019-07-22 14:57

零下30°C至60°C物流冷鏈車 全聯急凍鮮物保鮮大功臣

2019-07-23 01:13

中華電挑戰潛規則 創三贏局面

2019-07-22 23:19

中華電汰換機上盒 迎奧運商機

2019-07-22 23:19

玉山發新卡 最高回饋20%

2019-07-22 23:56

銅箔基板崛起 聯茂Q3挑戰新高

2019-07-22 14:36

東元越南智能自動馬達產線 今日啟用

2019-07-23 08:25

玉山U Bear信用卡 現金回饋最高20%

2019-07-23 01:09

6月外銷訂單連8黑 年減4.5％

2019-07-22 16:26

搶救雙子星資格南海發4箭 捷運局：不會同意展延

2019-07-23 11:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top