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越南東元科技工業園估2027年完成 150家廠商可進駐

2019-07-23 12:26經濟日報 記者張義宮╱即時報導

東元集團今（23）日在越南平陽省美福三工業區，舉行新廠落成開幕典禮，佔地4.2公頃的這座高效率馬達工廠，是越南東元科技工業園第一期的開發案，未來目標主要是針對高科技產業進行招商，東元將為進駐廠商提供一站式的服務，也希望吸引優質台商進駐，響應新南向政策，形成聚落效應，提升台廠的國際競爭力。

越南東元科技工業園，總面積50公頃，距離胡志明市只有42公里，未來新萬高速公路通車後可直通胡志明市，交通相當便利。計畫陸續引進不同產業，與台灣及世界各知名大廠配合，整合上下游資源，發揮產業綜效。

東元規劃分五期開發，有部分面積保留給廠商自建廠房，或東元自建廠房後分租給廠商，預計全部開發完成後，可以整合150家廠商進駐。

東元董事長邱純枝表示，東元非常歡迎台商企業一起加入越南東元科技工業園，讓台商在越南的資源更集中，形成群聚效應，凝聚團結力量，一起進攻國際市場。因此，東元科技工業園後期開發項目會加入研發中心、辦公區與商務配套的建置，希望能提供園區廠商一站式的服務，協助解決法令、稅務、人才培訓及園區管理等各種問題。

東元集團是在2008年買下美福三工業區的土地，2016年底承諾進行開發，目標是建造一座「現代化科技的智慧工業園」。由於平陽省的交通和公共設施日漸成熟，產業供應鏈也逐漸形成，美福三工業區的發展可說是潛力無窮，東元的馬達廠只是投資的第一步，「東元科技工業園」未來還會規劃新的投資項目，目前已經有多家廠商在接觸規劃當中，東元集團協力配合的廠商、以及符合越南投資效益的關係企業將優先進駐，其他還包括物流、高科技業者，都在積極的洽談中。

東元集團近十多年來，在海外投資開發多個軟體與工業園區；包括在菲律賓蘇比克灣，中國青島、以及印度的班加羅爾。美福工業區則是隸屬於越南國家投資的Becamex土地開發集團，東元科技工業園是美福三工業區內最大的單一投資。這座園中園內將涵蓋工廠區、物流區、研發中心、辦公室區、宿舍與生活機能區，以及包括商務中心、旅館、宴會廳、會議中心等商業配套服務，預計到2027年全部開發完成，希望能提供園區廠商在地生產、生活、及生態的三生園區環境。

越南東元科技工業園向台商招手， 提供一站式服務， 規劃2027年完成150家廠商...
越南東元科技工業園向台商招手， 提供一站式服務， 規劃2027年完成150家廠商進駐。記者張義宮／攝影
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