全國電電商Q4上線 以「大家電」拚差異化

2019-07-23 12:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



全國電（6281）積極翻轉過往形象，以開拓年輕市場，今年下半年除了第10間全國電子Digital City可望亮相，籌措一年多的電商平台，預計最快第四季上線。全國電發言人林政儒表示，電商平台期許以大家電的服務，創造差異化，力求把「大家電線上跟全國電子買最專業」的形象，植入消費者心中。

全國電的電商平台，屆時將和原有官網各自獨立，商品包括手機、電腦等數位商品，以及大小家電，最快第四季上線，若有機會不排除在上線前試營運。全國電把大家電視為其能發揮優勢的商品，未來要把實體門市的服務搬到線上，提供專人致電的「VIP式服務」。

為何看好大家電能發揮競爭優勢？林政儒解釋，主要是大家電過往較常有安裝的問題，消費者有時看容量、價格就訂了，有些問題可能沒考量進去，過往在電商平台銷量並不好，因此往後消費者若在全國電子電商買大家電，門市接到單會致電給對方，了解居家環境需求、家電是否進得去等狀況，藉由事前釐清問題，避免安裝過程造成客戶困擾。

電商上線後，全國電目標整合全零售全渠道，藉由線上、線下虛實整合，達到業績互補效益。林政儒期許，未來大家到線上買大家電，第一個就想到全國電子。