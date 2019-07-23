全國電破盤五天 突破去年業績

2019-07-23 12:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



全國電日前舉行夏季破盤活動，業績優於去年。圖／全國電提供 分享 facebook 全國電（6281）日前啟動夏季破盤促銷，五天下來，冷氣、冰箱等四大家電，皆有雙位數成長，業績較去年破盤至少成長兩成，7月業績有撐。全國電發言人林政儒表示，受惠氣溫升高、貨物稅補助等因素，冷氣成為此波破盤主要成長動能，銷量較去年增加至少30%，接下來暑假將續推活動，對下半年審慎樂觀。

全國電累計今年上半年營收89.18億元，較去年小幅衰退0.31%。不過，隨著天氣轉熱，全國電業績也可望逐步升溫，林政儒指出，去年下半年因冷氣銷售不如預期，業績不如想像中好，今年基期較低，加上有補助等利多，夏季是冷氣忘記，若天氣持續穩定，補助效益持續發酵，冷氣賣得好，有助拉抬業績，業績跟去年相比，沒那麼悲觀。

全國電此波夏季破盤，自7月12日至16日，在全台321間門市同步展開，包括3C數位、家電等商品，同步祭出超大降幅破盤價，同時能享分期0利率、全館滿額加1元多一件等優惠，致力打造今夏「省最大」破盤活動。破盤過後，全國電接下來將全力衝刺暑期商機，林政儒表示，近期父親節檔期已開始促銷，另外在8月中旬過後的開學季，也將規劃相關促銷搶市。

此外，全國電近年積極打進年輕市場，新型態門市「全國電子Digital City」展店速度快，2017年至今，已開了九間門市，開新店計畫仍在持續進行，年底前將DC拓展到10間的目標，可望達成，甚至有機會超越。林政儒透露，第10間店可能會座落於南台灣，目前手邊有三到四個點在洽談，若全談下來，可望超過原先預期，「展店不會手軟」。

全國電DC效益顯著，其所帶進的營業額，比一般全國電子門市擴大至少三倍，以目前九間規模，若皆營運滿一年，約可替全國電貢獻約8%營收，相當一家店貢獻1%。針對全國電的「年輕化」布局，林政儒表示，未來除了持續開大型DC店，同時要讓舊門市單店提升績效，並陸續改裝提升為二代店，電商平台也將上線。