雄獅總經理：明年郵輪賞櫻人次破兩萬人次 年增262%

2019-07-23 11:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



歌詩達《威尼斯號Venezia》將貢多拉大運河、嘆息橋原汁原味搬上郵輪。 圖／雄獅旅遊提供 分享 facebook 郵輪旅遊熱度有增無減，雄獅（2731）宣布2020年再度與歌詩達威尼斯號攜手合作，以「花獻愛」為主題，推出日韓賞櫻8日行程。

雄獅集團總經理裴信祐表示，2019年從基隆港出發的賞櫻郵輪共5航次，吸引約8千名遊客報名，2020年的賞櫻郵輪共6航次、估帶領逾2.1萬人次上船，年增率高達262%，顯見搭郵輪賞櫻已成為最新興快速的休閒旅遊方式。

台灣近年穩居亞洲郵輪市場第二大客源地，自2016年到2018年旅客成長幅度達35%，足見郵輪旅遊市場火熱。裴信祐表示，雄獅2018年起，首創業界先例，推出「郵輪+賞櫻」概念的盛世公主號賞櫻郵輪行程，獲得熱烈迴響，也帶動近年雄獅主題旅遊業績表現。

雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍表示，搭郵輪賞櫻的航程漸成趨勢，如何透過｢品牌經營｣與｢價值創新｣包裝不同的郵輪創造新鮮感外，讓台灣旅客體驗多元化的郵輪旅遊行程，成為雄獅旅遊每年打造賞櫻郵輪的課題。

看好今年母親節檔期出發的歌詩達威尼斯號，除了是今年3月甫下水、專為華人市場量身打造的全新郵輪，2020年雄獅再度與威尼斯號攜手合作，砸下千萬數字，以「花獻愛」為主題，延伸「郵輪+」的概念，在清明連休假期，推出日韓賞櫻8日行程，從停留時間、航線規劃到餐食全面進化，期望帶給遊客更與眾不同的新感受。