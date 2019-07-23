親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

NBA／自由市場15大遺珠 林書豪列最佳替補後衛

國安局官員走私菸品 華航參一腳？傳牽動高層人事

雄獅總經理：明年郵輪賞櫻人次破兩萬人次 年增262%

2019-07-23 11:48經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

歌詩達《威尼斯號Venezia》將貢多拉大運河、嘆息橋原汁原味搬上郵輪。 圖／雄...
歌詩達《威尼斯號Venezia》將貢多拉大運河、嘆息橋原汁原味搬上郵輪。 圖／雄獅旅遊提供
分享
郵輪旅遊熱度有增無減，雄獅（2731）宣布2020年再度與歌詩達威尼斯號攜手合作，以「花獻愛」為主題，推出日韓賞櫻8日行程。

雄獅集團總經理裴信祐表示，2019年從基隆港出發的賞櫻郵輪共5航次，吸引約8千名遊客報名，2020年的賞櫻郵輪共6航次、估帶領逾2.1萬人次上船，年增率高達262%，顯見搭郵輪賞櫻已成為最新興快速的休閒旅遊方式。

台灣近年穩居亞洲郵輪市場第二大客源地，自2016年到2018年旅客成長幅度達35%，足見郵輪旅遊市場火熱。裴信祐表示，雄獅2018年起，首創業界先例，推出「郵輪+賞櫻」概念的盛世公主號賞櫻郵輪行程，獲得熱烈迴響，也帶動近年雄獅主題旅遊業績表現。

雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍表示，搭郵輪賞櫻的航程漸成趨勢，如何透過｢品牌經營｣與｢價值創新｣包裝不同的郵輪創造新鮮感外，讓台灣旅客體驗多元化的郵輪旅遊行程，成為雄獅旅遊每年打造賞櫻郵輪的課題。

看好今年母親節檔期出發的歌詩達威尼斯號，除了是今年3月甫下水、專為華人市場量身打造的全新郵輪，2020年雄獅再度與威尼斯號攜手合作，砸下千萬數字，以「花獻愛」為主題，延伸「郵輪+」的概念，在清明連休假期，推出日韓賞櫻8日行程，從停留時間、航線規劃到餐食全面進化，期望帶給遊客更與眾不同的新感受。

游國珍表示，為了顛覆以往的賞櫻郵輪航程，此次捨棄重複性較高的停靠點，規劃從基隆港朝日本海出發，停靠韓國釜山、日本舞鶴，一路到最北的金澤、境港4港口，除了可飽覽釜山鎮海軍港的櫻花海，並在日本停靠3港口橫跨3個行政區，包括鳥取縣境港、京都府舞鶴、石川縣金澤，探訪國人較少前往的日本神話秘境山陰山陽地區，並能前往「日本三景」之一的天橋立、趣味十足的妖怪村，以及日本古老神社「出雲大社」，或是欣賞世界文化遺產之一的白川鄉合掌村美景，走訪最富傳統風俗的高山老街。並首度將台灣冠軍牛肉麵搬上船，讓旅客在海上大啖台灣味，成為全球唯一吃得到道地台灣牛肉麵的郵輪。

雄獅旅遊與歌詩達《威尼斯號Venezia》獨家合作，在2020年推出日韓賞櫻8日...
雄獅旅遊與歌詩達《威尼斯號Venezia》獨家合作，在2020年推出日韓賞櫻8日限定航程，將首度停靠最北港口，從基隆港一路到最北港口金澤。圖／雄獅旅遊提供
分享

郵輪賞櫻雄獅
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

越南東元科技工業園估2027年完成 150家廠商可進駐

2019-07-23 12:26

中小企業數位化程度，台灣輸南韓、香港、中國...知識經濟時代，企業和個人的生存之道

2019-07-23 11:42

比爾蓋茲輸了，全球第二多金是他！LV老闆如何從建築公司職員，「買」成奢侈品集團霸主？

2019-07-23 11:35

全國電破盤五天 突破去年業績

2019-07-23 12:01

「北漂們」返鄉！高雄勞工局偕廠商北上徵才

2019-07-23 12:08

全國電電商Q4上線 以「大家電」拚差異化

2019-07-23 12:02

書店不消失 蔡瑞珊再開青鳥居所重返美好年代

2019-07-23 11:43

遠航APP購票超好康 點數換機票再享專屬抽抽樂

2019-07-23 10:32

全聯海鮮一年狂銷31.2億 為超市之冠

2019-07-23 01:14

零下30°C至60°C物流冷鏈車 全聯急凍鮮物保鮮大功臣

2019-07-23 01:13

跟廉航價格差不多...華航超低價 洛杉磯來回1.3萬

2019-07-23 01:13

cama咖啡 拚年底登興櫃

2019-07-23 01:13

航空雙雄有計畫降價 共創三贏

2019-07-23 01:12

Gogoro 分割電池交換平台

2019-07-23 01:12

Gogoro三大事業體 分進合擊

2019-07-23 01:11

浩鼎強攻大陸市場 總經理黃秀美掌舵

2019-07-23 00:57

商業興觀點／推動地方創生 改善城鄉失衡

2019-07-22 22:49

管理講堂／解決企業家族化病灶

2019-07-22 22:49

職場修煉室／夢想的力量

2019-07-22 22:49

策略行銷／李明勳 譜寫IP經濟奇蹟

2019-07-22 22:49

長榮推優惠價 華航也推夏季限時促銷優惠

2019-07-22 18:19

台中港離岸風電機艙供應廠商 西門子歌美颯公司得標

2019-07-22 17:21

86小舖門市全台剩2家 明年全收攤改線上經營

2019-07-22 16:30

台塑總裁王文淵考察黑龍江 「台商要走出去」

2019-07-22 16:29

航空城與華電聯網、創奕簽MOU 共推智慧車輛及綠能產業

2019-07-22 15:50

cama進軍行動支付 年底拚興櫃

2019-07-22 14:57

搶攻中秋商機 今年的月餅有這些話題

2019-07-22 14:52

電商慶父親節 本季業績如虎添翼

2019-07-22 14:36

桃捷向資深優秀軌道人才招手 薪資上看76K

2019-07-22 13:52

國泰航空宣布 完成收購香港快運航空

2019-07-22 13:09

高鐵推出半價快閃優惠 TGo會員獨享7/22起限時限量搶購

2019-07-22 13:03

U值媒／蔡總統「能源轉型」方向正確，是真的嗎？

2019-07-22 12:37

醫、美異業結盟！佐登妮絲與台中榮總簽約

2019-07-22 12:23

隆美併入大成鋼 賣窗簾與賣百葉窗的雙贏

2019-07-22 11:44

除息首日遭工廠火災利空 聚陽：客戶未砍單 將順延出貨

2019-07-22 11:42

調查：台灣家族企業掌權者7成期待子女創業

2019-07-22 10:58

Dyson智能吸塵機器人首登台 富邦媒獲獨家預購權

2019-07-22 10:55

北越2成衣廠房火警 聚陽：其他廠區加班趕工

2019-07-22 10:15

越南子公司火災 聚陽：對產能與出貨無重大影響

2019-07-22 09:40
看更多

熱門文章

高鐵推出半價快閃優惠 TGo會員獨享7/22起限時限量搶購

2019-07-22 13:03

中華電MOD自由選套餐 超殺

2019-07-22 23:25

蘋果霸王級NB傳要價10萬 預計10月發表

2019-07-23 01:00

長榮航祭史無前例低價 刷這張卡飛倫敦只需1.6萬元

2019-07-22 15:56

桃捷向資深優秀軌道人才招手 薪資上看76K

2019-07-22 13:52

全聯海鮮一年狂銷31.2億 為超市之冠

2019-07-23 01:14

台塑總裁王文淵考察黑龍江 「台商要走出去」

2019-07-22 16:29

86小舖門市全台剩2家 明年全收攤改線上經營

2019-07-22 16:30

財星500大…鴻海升至23 它連續六年居冠

2019-07-23 00:58

長榮推優惠價 華航也推夏季限時促銷優惠

2019-07-22 18:19

華映：已取得海外訂單 朝重整方向努力

2019-07-22 20:22

跟廉航價格差不多...華航超低價 洛杉磯來回1.3萬

2019-07-23 01:13

和艦上海上市案中止 聯電：主因控制權認定問題

2019-07-22 12:35

聯電旗下和艦登科創板喊卡 專家分析：成敗關鍵2點

2019-07-22 22:11

聯電旗下和艦 撤銷掛牌科創板

2019-07-23 00:26

營業稅電子申報改格式

2019-07-23 01:42

航空雙雄有計畫降價 共創三贏

2019-07-23 01:12

境外財產傳承 當心雙重課稅

2019-07-22 23:23

台中港離岸風電機艙供應廠商 西門子歌美颯公司得標

2019-07-22 17:21

雙子星爭議 南海團隊今明兩天發4箭搶救

2019-07-22 13:06

Gogoro 分割電池交換平台

2019-07-23 01:12

6月外銷訂單連8黑 7月恐更慘

2019-07-23 00:19

雙子星案／柯文哲：據說「選完仍會給」海南

2019-07-23 00:34

是否廢除印花稅 行政院：財政部尚未提案

2019-07-22 14:07

陸方：和艦不具聯芯控制權

2019-07-23 01:06

公債市場罕見零成交 交易員：需要流動性時會出大事

2019-07-22 17:33

國泰航空宣布 完成收購香港快運航空

2019-07-22 13:09

傳前董事長匯款予獨身貴族 德信證：與公司無關

2019-07-22 13:56

外銷接單連八黑 本月不樂觀

2019-07-22 23:26

富邦華一銀副董詹文嶽 請辭

2019-07-22 23:55

複委託海外投資 券商促鬆綁

2019-07-22 23:24

蘋果推霸王級NB 機殼廠利多

2019-07-23 00:18

名家觀點／Fed為降息找到說法

2019-07-23 01:46

不漲電價是為「選舉考量」？經濟部回應了

2019-07-22 18:35

cama進軍行動支付 年底拚興櫃

2019-07-22 14:57

cama咖啡 拚年底登興櫃

2019-07-23 01:13

零下30°C至60°C物流冷鏈車 全聯急凍鮮物保鮮大功臣

2019-07-23 01:13

中華電挑戰潛規則 創三贏局面

2019-07-22 23:19

銅箔基板崛起 聯茂Q3挑戰新高

2019-07-22 14:36

中華電汰換機上盒 迎奧運商機

2019-07-22 23:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top