北市運動宅買氣夯 這裡4字頭最便宜

2019-07-23 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



房仲統計北市各行政區運動中心周邊房價，文山運動中心周邊最便宜，也是北市唯一4字頭運動宅。交易量方面，中山運動中心交易624件第一名，其次為中正運動中心與萬華運動中心。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，台北夏季酷熱，冬天濕冷，戶外運動有如酷刑，附設健身房的社區大樓，公設比重都相當高，與其砸大錢買公設，許多人選擇在運動中心周邊買房，各地運動中心周邊近來紛紛成為熱門購屋區。

永慶房屋統計台北市12個行政區運動中心實價登錄資料，近一年周邊700公尺內，中山運動中心交易624件最多，其次為中正運動中心339件、萬華運動中心308件。最少為士林運動中心，近一年也有117件交易。

謝志傑表示，中山運動中心是台北市第一座市民運動中心，除了游泳池、健身房、球場，還有網球場與攀岩場。由於坐落捷運淡水線雙連站及中山站之間，交通便利，擁有捷運帶狀公園、南西商圈以及馬偕醫院的醫療資源，房市交易夯。

排名第二的中正運動中心，位於信義路一段，周邊公家機關林立，台大醫院也在周邊，生活機能佳、居住環境單純，加上鄰近捷運中正紀念堂站與台大醫院站，且有北市大附小與中正國中學區加持，吸引民眾進駐。

交易熱度第三的萬華運動中心，為採用太陽能的綠建築，設置有攀岩場、射箭場與漆彈場，鄰近捷運西門站與北門站，可及性高，距離西門商圈不遠，生活機能完備，因區域發展較早，成交多為公寓與中古電梯大樓。

觀察12座運動中心住宅房價，中正運動中心周邊平均每坪84萬元最高，松山、信義、大安運動中心分居二、三、四名，都在7字頭。最親民的是文山運動中心，近一年均價43萬元，為北市唯一4字頭運宅。