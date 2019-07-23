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遠航APP購票超好康 點數換機票再享專屬抽抽樂

2019-07-23 10:32經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

用手機APP購買遠東航空機票，不但便捷還能享好康。現在民眾只要下載遠航APP，註冊成功後，買機票不但能累積點數換機票，今年暑假遠航更加碼祭出APP會員專屬抽抽樂活動，凡是遠航APP會員持自APP購買之國內不限航點機票且搭乘，即享有抽獎資格，每一張機票票號為一次抽獎資格，8月份的抽抽樂贈品為遠航頸枕組。

遠航去年（2018年4月）推出APP會員專屬活動，凡下載、註冊成功後，再透過官網、APP或臨櫃中機票購票交易記錄之實付金額，每20元可累積1點，累積滿500點（含）以上，在官網訂購國內線機票，即可用點數折抵票價，以每500點為單位，可折抵100元，折抵票價之票種為「成人全額票」及「離島居民成人全額票」，遠航也是目前唯一會員搭乘國內航線可以累積點數的航空公司。

同時，今年暑假至年底更推出遠航APP會員專屬抽抽樂活動，凡是遠航APP會員持自APP購買之國內不限航點機票且搭乘即享有抽獎資格，每一張機票票號為一次抽獎資格，活動結束後抽出10名得獎者，首波8月份的抽抽樂贈品為遠航頸枕組，得獎名單將於每月10日公告於遠航臉書專頁，另外，9月至12月之贈品將於當月1日於官方臉書公告。

遠東航空發言人盧紀融副總經理表示，不論是探親、公務或觀光，購票及搭機前先下載遠航APP並成功註冊，不但24小時隨時能購票，隨著搭乘次數越多，透過點數折抵的票價就越多，抽到贈品的機會也越大，現在用APP購票儼然成為主流。此外，遠東航空已自7月15日起開放中秋節連假機位，還沒規劃中秋連假行程的旅客們，可以立刻拿起手機開始訂票，搭乘遠航去離島賞月囉。（活動詳情請參閱活動網頁 https://reurl.cc/k6b5b）

用手機APP購買遠東航空機票，不但便捷還能享好康。現在民眾只要下載遠航APP，註...
用手機APP購買遠東航空機票，不但便捷還能享好康。現在民眾只要下載遠航APP，註冊成功後，買機票不但能累積點數換機票。圖／遠東航空提供
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遠航APP機票
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