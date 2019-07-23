比爾蓋茲輸了，全球第二多金是他！LV老闆如何從建築公司職員，「買」成奢侈品集團霸主？

2019-07-23 11:35 商業周刊 楊少強／商業周刊



LVMH集團董事長阿諾特。圖／美聯社 分享 facebook

當今世上誰最愛買名牌？答案不是中國貴婦或日本拜金女，而是奢侈品品牌路易．威登集團（LVMH）掌門阿諾特（Bernard Arnault）。拜股價大漲所賜，阿諾特資產在日前超越微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates），成為全球第三位身價位列「千億」美元的富豪。這位歐洲首富能將LVMH打造成奢侈品界最有價值品牌，靠的正是他對各名牌「通通買下來」的結果。

2019年以來，LVMH股價上漲52％，7月中旬更創歷史新高，該集團掌門阿諾特身價也達1,076億美元，超越比爾．蓋茲成為全球第二大富豪，僅次於冠軍亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。在全球富豪前3名裡，阿諾特是唯一一位非科技業出身者。

阿諾特身價大漲的主因是股票，他持有路易．威登41％、迪奧（Christian Dior）96.5％的股份，這些股票今年以來悉數大漲。彭博新聞網今年5月指出，最近5年，阿諾特的資產已增加超過320億美元。

阿諾特並非商管財經背景，他大學讀的是巴黎綜合理工學院（École Polytechnique），該校出過3個法國總統與3個諾貝爾獎得主，畢業後他在老爸的公司服務，說服父親賣掉其他業務，改收購不動產。這套「買買買」策略事後證明頗有奇效，他不僅因此累積了日後收購的資金，跨足時尚圈靠的也正是這套策略。

將迪奧、芬迪等納入旗下，還是Netflix和家樂福股東

1984年，阿諾特買下當時快破產的時尚集團波塞克（Agache-Willot-Boussac），將其資產幾乎全賣光，只留下一個品牌，那就是後來人們熟知的迪奧。這個當初他花1,500萬美元收購的集團，事後締造的收入超過一億美元。

「在奢侈品業，你必須在過去的成就上起家。」正如阿諾特自己所言，他靠收購迪奧母集團累積出的銀彈，逐一將賽琳（Celine）、LVMH等時尚集團的股份都買下來。

1989年，阿諾特成為LVMH主席及執行長，當時他只有40歲。人們唱衰認為，此集團規模太大，工程出身的阿諾特無法再做什麼，「結果從那時起，我把集團的成功又擴大了10倍。」

阿特諾當年花1,500萬美元收購波塞克集團，只留下迪奧這一個品牌，沒想到日後卻為他締造超過一億美元收入。圖／商業周刊提供 分享 facebook

如今LVMH旗下有超過50個奢侈品牌，從LV、迪奧、芬迪（Fendi）、泰格豪雅（Tag Heuer）到寶格麗（Bvlgari），賣的東西從手提包、香檳、手表、香水到遊艇，每個都是赫赫有名的名牌，這些幾乎都是阿諾特「買」來的。阿諾特家族還是串流影音龍頭網飛（Netflix）、零售巨擘家樂福的股東，他的暴力收購手法，被輿論稱為「穿著喀什米爾大衣的狼」。

阿諾特不像其他富豪只懂錢滾錢，他的最大特色是其藝術修養。他的第一份工作是在老爸的建築公司，「我當時最喜歡研究建築物的創意設計。」他還喜歡收藏藝術品，除了贊助諸多畫展，還收藏畢卡索、安迪．沃荷（Andy Warhol）的畫作，數量多到可以開展覽，他曾說：「當一個管理者，你必須有藝術細胞，方能與創意展開對話。」

阿諾特本身還是鋼琴高手，他的現任妻子也是鋼琴家，當初就是因為聽到阿諾特演奏蕭邦的曲子驚為天人，兩人才開始交往。投資銀行龍頭高盛執行長布蘭克芬（Lloyd Blankfein）說：「阿諾特『有廣闊的視野』，（又）能預見全球財富商機。」

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