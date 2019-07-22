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搶攻暑假旅遊商機 海外刷卡最高5% 餐團、買機票有優惠

2019-07-22 22:35聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

暑假來了，各銀行卯足勁搶商機，消費者也樂享好康。北富銀J卡推出「Ｊ舞一夏」活動，日本消費可享最高5%回饋無上限，其他海外地區消費及刷指定旅行社團費也有3%回饋無上限。華南銀卡友至中國南方航空及韓亞航空線上購買機票享最高10%優惠折扣，至Agoda訂房享最高8%現金回饋無上限。

兆豐銀行利多御璽卡則送出3000趟免費機場接送，只要刷卡支付出國機票或團費滿1萬元，就能免費獲得價值1000元的接機或送機服務，新戶還可獲得日韓3%現金回饋無上限、3次免費機場貴賓室服務，租借Wi-Fi機5折優惠。

針對有資金需求的卡友，J卡配合暑假旅遊旺季推出「J貸雙享」活動，即日起至9/30止，J卡卡友申請信貸可享帳管費減免3000元優惠，若以J卡支付過團費或機票，還可再享10%旅遊金回饋，可折抵貸款帳管費，最高可折抵5000元。

華銀表示，8月底前到雄獅、可樂、東南、易遊網、燦星、中華航空、國泰航空、韓亞航空、中國南方航空、台灣虎航、酷航、Hotels.com、Expedia等指定旅行社、航空或訂房網，刷華南卡累積滿3萬、5萬及10萬元，登錄就分別送統一超商150元現金抵用券、500元現金抵用券及26吋快閃銀行李箱。

機票兆豐銀行亞航刷卡
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