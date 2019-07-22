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長榮推優惠價 華航也推夏季限時促銷優惠

2019-07-22 18:19經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

長榮航空罷工後推出優惠價，希望吸引旅客回流，擔心客源被吸走，華航決定正面應戰，也...
長榮航空罷工後推出優惠價，希望吸引旅客回流，擔心客源被吸走，華航決定正面應戰，也推出夏季限時促銷優惠價。　圖／華航提供
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長榮航空罷工後推出優惠價，希望吸引旅客回流，擔心客源被吸走，華航決定正面應戰，也推出夏季限時促銷優惠價。

華航表示，台北－洛杉磯及台北－墨爾本航線將自10月28日起增班，台北－洛杉磯CI006增飛每周一、三、五共三個班次，台北－墨爾本CI057增飛每周四航班，提供旅客更便捷密集的搭機選擇。華航官網即日起推出限時促銷，台北－洛杉磯經濟艙來回機票1萬3,740元起（含稅），台北－墨爾本來回機票1萬800元起（未稅）。

另外，華航限時夏季全航線特惠促銷，即日起至7月31日止時天快閃優惠，熱門航線如台北－香港2,243元起（未稅）、台北－釜山2880元（未稅）、台北－曼谷3,600元起（未稅），長程航線如台北－倫敦1.3萬元有找，想要知道更多優惠，即刻就上華航官網「優惠入手 世界帶著走」促銷專區（https://www.china-airlines.com/tw/zh）。

華航說，台北－洛杉磯新增CI006航班，台北16時45分出發，當地時間13時25分抵達；回程班機CI005洛杉磯－台北為當地時間15時55分出發，台北時間21時30分抵達，搭配原本天天直飛的台北－洛杉磯CI008/CI007及台北－安大略直飛航班CI024/CI023，統計每周共17班往返大洛杉磯地區，更可延伸至美國內陸、加拿大及中南美洲各大主要城市，讓旅客出遊或是洽商更加便利。

華航表示，華航為台灣唯一直飛墨爾本的航空公司，台北－墨爾本航線增班後，每周一、二、四、六共四個往返航班，去程CI057於23時55分自桃園起飛，當地時間12時25分抵達；週二、五、日回程航班CI058於22時15分自墨爾本起飛，上午4時40分抵達桃園、周三回程CI058於23時10分自墨爾本起飛，上午5時35分抵達桃園。

華航墨爾本
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