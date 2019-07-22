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暴雨炸襲台北市大安區 超過10餘處積淹水

獵風者衛星元件 將在印尼台灣形象展亮相

2019-07-22 17:51中央社 台北22日電

國家太空中心將在今年9月底的印尼台灣形象展設立攤位，展示台灣的航太成果，包含福衛五號的衛星影像，以及獵風者衛星的重要元件都將一併展出。

中華民國對外貿易發展協會9月將主辦於印尼泗水舉行的印尼台灣形象展，國家太空中心將與國立中央大學、廣碩系統、極星光電、芳興科技及台灣航太產業相關的產學單位組成代表團，展出台灣航太科研的成果。

太空中心副主任余憲政受訪時證實，這不但是太空中心首度參加此項會展，也是第一次由太空中心組織產學界代表團參與。太空中心將在這次的展覽中，展出多項台灣自主研發的衛星元件，由台灣自主研發的獵風者衛星重要元件也會在展場露面。

太空中心正工程師黃楓台說明，這次太空中心赴印尼參展，展出的成果主要以福衛五號與獵風者兩顆衛星為主。他說明，獵風者衛星上搭載的衛星電腦、GPS接收儀、電力控制系統等重要元件，都是國內自主研發，希望透過參展，展現台灣的航太科技實力。

除了自主開發的衛星元件外，福衛五號的衛星影像也會展出。黃楓台指出，福衛五號的遙測能力與影像品質，可望克服印尼技術受限與幅員廣大的困境，盼透過這次參展促成兩國進一步的合作。

黃楓台透露，太空中心首次參展選定印尼，主要是看上印尼的三項優勢。首先印尼是東南亞國家中最重視太空科技；第二，印尼的航太預算是東南亞國家中最高，甚至超越台灣；第三，印尼也致力於航太工業自主研發。

黃楓台認為印尼與台灣在航太發展的規劃上，有不少相似之處，若能夠進一步合作，對於雙方的航太科技發展都將有助益。

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