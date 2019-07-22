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航空城與華電聯網、創奕簽MOU 共推智慧車輛及綠能產業

2019-07-22 15:50聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市長鄭文燦今日見證桃園航空城公司與華電聯網公司、創奕能源科技公司簽署合作備忘錄，今日三方簽訂MOU象徵航空城產業發展計畫正式邁入實質合作、實質開發階段，航空城產專區將優先針對綠能、自駕車、ICT及雲端、航空、物流、生醫等六大產業進行招商，未來將在航空城堆動智慧車輛、綠能產業、儲能系統建置、智慧城市等構想，以讓桃園市成為智慧航空城、智慧城市作為努力目標。

鄭文燦表示，航空城這次合作的兩個公司在各自領域上都有個極大的成就，華電聯網在系統整合和數據分析上相當優秀，更參與不少國內重大建設計畫，目前更承攬桃園機場第三航站區的資通訊系統工程；創奕能源則是台灣電動巴士的領導廠商，現在桃園已有50幾輛電動公車，未來希望在青埔、航空城、機場園區中也能使用電動公車，若能將智慧元件加入、結合智慧駕車，會是一個很好的產學合作。

鄭文燦提及，航空城第三航廈的資訊系統總工程約24億元，他指出，由於第三航廈屋頂的特殊設計流標好幾次，導致發包速度有點慢，鄭文燦呼籲相關單位「要快一點」，希望屆時資訊系統不僅用在第三航廈，更能擴及整個航空城，讓航空城成為台灣的示範區，鄭文燦更提出，未來甚至連5G的示範區也可以選在機場園區及航空城範圍內推動。

桃園航空城公司董事長王義川表示，航空城接下來要推動5大計畫，包括智慧交通、循環經濟、綠色能源、智慧建築及整個航空城內都市設計的創新，期望透過這幾個計畫，讓投入到航空城的所有廠商能有所依循、多了解，才不會讓這4千多公頃的土地單純是土地開發。目前航空城有已有3塊地，共80公頃會優先提供給市府開發產業專區。

桃園市長鄭文燦今日見證桃園航空城公司與創奕能源科技公司、華電聯網公司簽署合作備忘...
桃園市長鄭文燦今日見證桃園航空城公司與創奕能源科技公司、華電聯網公司簽署合作備忘錄，今日三方簽訂MOU象徵航空城產業發展計畫正式邁入實質合作、實質開發階段。記者陳夢茹／攝影
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桃園市長鄭文燦今日見證桃園航空城公司與創奕能源科技公司、華電聯網公司簽署合作備忘...
桃園市長鄭文燦今日見證桃園航空城公司與創奕能源科技公司、華電聯網公司簽署合作備忘錄，今日三方簽訂MOU象徵航空城產業發展計畫正式邁入實質合作、實質開發階段。記者陳夢茹／攝影
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航空城鄭文燦桃園機場
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