搶攻中秋商機 今年的月餅有這些話題

2019-07-22 14:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



即將進入中秋月餅送禮旺季，各家飯店及糕點品牌無不推陳出新，除了固定推出的傳統口味外，更是不斷研發創新口味，以及發揮創意推出搶眼外盒，提供民眾各形各色選購需求。飯店業者表示，中秋節為中國三大節日之一，消費者對於商品選擇仍偏好經典口味，除此之外，「話題」也是消費者選購中秋禮盒的重點之一，月餅不只要好吃還要有創意。

六福旅遊集團今年推出「環保、公益、傳統口味x在地食材」的話題性產品，廣式月餅推出迎月豐融禮盒，售價1,380元，四種月餅口味皆別具風味，以經典廣式月餅融合台灣在地食材，包含運用十大名茶美稱的-碧螺春為基底、再以當季食材紅心芭樂細細烘焙而成的「碧螺春紅心芭樂」月餅，還有「芒果香柚」月餅延續支持在地農產的精神，嚴選台灣富有盛名的頂級芒果與足重香柚，酸甜交融。

另外，喜愛粵式月餅的消費者不在少數，「棗泥桂圓蛋黃」月餅以精選紅棗細火慢燉為泥，再拌入煙燻香氣濃郁的桂圓與鹹蛋黃。「咖哩魯肉香菇」月餅選用多種咖哩香料、頂級五花豬使用秘傳醬汁浸漬入味再滷製而成，鹹香濃厚。

此外，為迎月豐融禮盒更結合愛地球話題，六福表示，外包裝從環保出發，兼具以小夜燈與置物功能，並融入「瀕危動物」的創意設計，讓犀牛、水獺、石虎及熊鷹的光影說故事，傳遞動物保育理念，回饋所得收入10%捐贈莊福文教基金會，投入動物保育推廣教育行動。8/1~8/20預購享早鳥優惠9折。

台北士林萬麗酒店今年則延續萬麗酒店「接地氣」之品牌特色，選擇以「傳統」口味搶進五星飯店月餅市場，推出「探月」中秋月餅禮盒，依循傳統廣式月餅製作技法，推出蓮蓉蛋黃、棗泥核桃、紅棗桂圓以及綠豆滷肉等四種經典口味月餅，每盒售價1,280元。