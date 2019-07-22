親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報
最後一波倒數中

全國首例！ 板橋高中新學年起開放男生可穿裙上學

香港最黑暗一夜：元朗「白衣黑幫」連孕婦也打！1市民命危

搶攻中秋商機 今年的月餅有這些話題

2019-07-22 14:52經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

即將進入中秋月餅送禮旺季，各家飯店及糕點品牌無不推陳出新，除了固定推出的傳統口味外，更是不斷研發創新口味，以及發揮創意推出搶眼外盒，提供民眾各形各色選購需求。飯店業者表示，中秋節為中國三大節日之一，消費者對於商品選擇仍偏好經典口味，除此之外，「話題」也是消費者選購中秋禮盒的重點之一，月餅不只要好吃還要有創意。

六福旅遊集團今年推出「環保、公益、傳統口味x在地食材」的話題性產品，廣式月餅推出迎月豐融禮盒，售價1,380元，四種月餅口味皆別具風味，以經典廣式月餅融合台灣在地食材，包含運用十大名茶美稱的-碧螺春為基底、再以當季食材紅心芭樂細細烘焙而成的「碧螺春紅心芭樂」月餅，還有「芒果香柚」月餅延續支持在地農產的精神，嚴選台灣富有盛名的頂級芒果與足重香柚，酸甜交融。

另外，喜愛粵式月餅的消費者不在少數，「棗泥桂圓蛋黃」月餅以精選紅棗細火慢燉為泥，再拌入煙燻香氣濃郁的桂圓與鹹蛋黃。「咖哩魯肉香菇」月餅選用多種咖哩香料、頂級五花豬使用秘傳醬汁浸漬入味再滷製而成，鹹香濃厚。

此外，為迎月豐融禮盒更結合愛地球話題，六福表示，外包裝從環保出發，兼具以小夜燈與置物功能，並融入「瀕危動物」的創意設計，讓犀牛、水獺、石虎及熊鷹的光影說故事，傳遞動物保育理念，回饋所得收入10%捐贈莊福文教基金會，投入動物保育推廣教育行動。8/1~8/20預購享早鳥優惠9折。

台北士林萬麗酒店今年則延續萬麗酒店「接地氣」之品牌特色，選擇以「傳統」口味搶進五星飯店月餅市場，推出「探月」中秋月餅禮盒，依循傳統廣式月餅製作技法，推出蓮蓉蛋黃、棗泥核桃、紅棗桂圓以及綠豆滷肉等四種經典口味月餅，每盒售價1,280元。

士林萬麗酒店表示，「探月」中秋經典廣式月餅禮盒，使用道地廣式手工月餅技法，以最佳皮餡比例3:7製作，呈現皮薄餡多、油滑香綿的細緻口感。外盒設計則融入「趣意、地道、獨特」品牌精神，選以帶有沉靜外太空色彩的夜空藍為底，盒上以月亮上緣搭配中秋神話主角月兔跳躍足跡，並以指北針象徵月餅。即日起至9/13開放訂購，7/31前預購，可享早鳥9折優惠。

「六福迎月豐融中秋月餅」擷取四大珍稀動物「犀牛、水獺、石虎、熊鷹」之光影圖案，外...
「六福迎月豐融中秋月餅」擷取四大珍稀動物「犀牛、水獺、石虎、熊鷹」之光影圖案，外盒除具有置物功能外，亦可將底部已崁入的燈打開變成小夜燈。（照片提供／六福旅遊集團）
分享

月餅中秋節
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

桃捷向資深優秀軌道人才招手 薪資上看76K

2019-07-22 13:52

國泰航空宣布 完成收購香港快運航空

2019-07-22 13:09

cama進軍行動支付 年底拚興櫃

2019-07-22 14:57

電商慶父親節 本季業績如虎添翼

2019-07-22 14:36

高鐵推出半價快閃優惠 TGo會員獨享7/22起限時限量搶購

2019-07-22 13:03

U值媒／蔡總統「能源轉型」方向正確，是真的嗎？

2019-07-22 12:37

醫、美異業結盟！佐登妮絲與台中榮總簽約

2019-07-22 12:23

隆美併入大成鋼 賣窗簾與賣百葉窗的雙贏

2019-07-22 11:44

除息首日遭工廠火災利空 聚陽：客戶未砍單 將順延出貨

2019-07-22 11:42

調查：台灣家族企業掌權者7成期待子女創業

2019-07-22 10:58

Dyson智能吸塵機器人首登台 富邦媒獲獨家預購權

2019-07-22 10:55

北越2成衣廠房火警 聚陽：其他廠區加班趕工

2019-07-22 10:15

越南子公司火災 聚陽：對產能與出貨無重大影響

2019-07-22 09:40

汽車零組件否極泰來 迎接下半年回升行情好時機

2019-07-22 09:21

唯一獲「健康食品」認證的水 台海自豪

2019-07-22 09:14

飯店業最神秘的「金鑰匙」 全台僅剩22把

2019-07-22 09:08

企業生日快樂／乾杯…燒肉一哥 強打台式服務

2019-07-22 00:42

企業生日快樂／乾杯下個20年 搶進國際市場

2019-07-22 00:37

企業生日快樂／為了一句承諾 乾杯勇闖資本市場

2019-07-22 00:36

大成鋼拓版圖 併隆美窗簾

2019-07-22 00:15

大成鋼系統化管理 助攻隆美窗簾獲利

2019-07-22 00:14

大成鋼總座謝榮坤操盤 業績翻倍

2019-07-22 00:14

中鋼 挺風電產業在地化

2019-07-22 00:13

華航新總經理 有望內升

2019-07-22 00:12

張國煒 傳任星宇首航機師

2019-07-22 00:12

經濟書坊／透視GDP迷思

2019-07-21 23:27

點子農場／台北愛樂的三意戰略

2019-07-21 23:26

行銷最錢線／提升品牌價值三核心

2019-07-21 23:26

策略經營／歐陽志宏…飛行劇院 征服世界

2019-07-21 23:26

運價一日三市…BDI衝五年半新高

2019-07-21 23:23

星宇董座張國煒取得A321執照 明年首航可能由他執飛

2019-07-21 17:00

激勵員工士氣 交通部要從華航內部找總經理

2019-07-21 16:42

日租一晚竟殺到500元 旅宿業者揚言要「革命」

2019-07-21 16:34

1.8億元打造商旅 他要發揚苗栗在地理念

2019-07-21 15:39

韓亞航飛首爾擬放大機型成A380 服務升級票價漲？

2019-07-21 11:09

長榮前空服員「加料說」燒到國外 美運輸部轉來投訴

2019-07-21 10:44

到桃園搭全球最大客機 韓亞航最快10月排A380飛首爾

2019-07-21 10:27

失智照護／打造失智友善社區

2019-07-16 22:48

古書今贏／談薪的技巧

2019-07-16 22:48
看更多

熱門文章

蘋果導入Micro LED 台廠大贏家

2019-07-22 00:18

星宇董座張國煒取得A321執照 明年首航可能由他執飛

2019-07-21 17:00

飯店業最神秘的「金鑰匙」 全台僅剩22把

2019-07-22 09:08

1.8億元打造商旅 他要發揚苗栗在地理念

2019-07-21 15:39

新制以來已百萬人退休 企業年金險為何14年進度為零？

2019-07-21 19:11

住宅補貼申請今日開跑 哪些人可受惠？

2019-07-22 10:55

印花稅廢除 政院將拍板

2019-07-22 00:25

沒賺股利也沒關係 台積電除息後進場1張賺3萬元

2019-07-22 10:18

關注原料戰對台影響 郭台銘：日韓打架，台灣謀利

2019-07-21 17:56

鴻海強化三核心 衝高毛利

2019-07-22 00:31

日租一晚竟殺到500元 旅宿業者揚言要「革命」

2019-07-21 16:34

純網銀效應 金管會鬆綁數位存款帳戶規定

2019-07-21 23:03

印花稅 最快明年走入歷史

2019-07-22 00:23

Micro LED夯 晶電迎好年

2019-07-22 00:17

大成鋼拓版圖 併隆美窗簾

2019-07-22 00:15

激勵員工士氣 交通部要從華航內部找總經理

2019-07-21 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top