桃捷向資深優秀軌道人才招手 薪資上看76K

2019-07-22 13:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



桃園機場捷運領先全台軌道業，取得ISO雙認證接軌國際，對品質與安全的承諾，取得旅客信賴。營運進入第3年，總運量突破5,483萬人次，6月份平均日運量達7.5萬人次。

運量成長，人才需求大增，桃捷公司將展開2019年度第2次新進人員招募，預計招募56名新血，最高薪資上看76K，預計自今年7月30日至8月13日開始線上報名，歡迎有經驗的軌道業優秀人才加入桃捷大家庭，一起迎接「三心六線，美好實現」大桃園捷運新時代。

桃捷公司今年度第二次人才招募考試，開出56個缺額，分別為運務類、維修類、經管類、原住民類、身心障礙共五大類別。因應電聯車將進行大修作業，維修類盼望延攬國內軌道業有8~12年工作經驗的資深優秀人才，招募「副工程師、助理工程師」各一名，副工程師最高薪資上看76K。

而桃園將持續邁向智慧城市，桃捷公司也全力打造智慧化的品牌形象，經管類也預計延攬「副管理師、助理管理師」各一名，需具軌道業或政府機關五至八年工作經驗，向優秀人才招手，副管理師最高薪資上看74K。

桃捷公司為了向下紮根培育軌道專才，今年初第一次招募時維修類技術員加考「術科測驗」，透過實作測驗多樣化評量，進用後成效良好，此次招募續辦術科測驗，歡迎技職體系或專業技術士加入，一起為桃捷「安全無虞 系統穩定」升級把關。