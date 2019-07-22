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國泰航空宣布 完成收購香港快運航空

2019-07-22 13:09經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

國泰航空集團旗下也有廉價航空了！國泰航空宣布，已完成收購香港快運航空（香港快運），香港快運現為國泰航空的全資附屬公司。國泰航空行政總裁及香港快運主席何杲表示：「我們非常高興香港快運成為國泰集團一份子。我們深信這宗收購有利旅客、有利香港快運、有利國泰航空，有利進一步鞏固香港國際機場的樞紐地位。

何杲說，「香港快運會繼續以獨立的廉航模式營運。我向香港快運乘客保證，航空公司的營運模式不變，業務如常運作。旅客將會享受更多優惠票價及有更多航點選擇。我們會與香港快運團隊緊密合作，確保過渡安排及工作暢順，繼續發展其航空業務，為乘客提供更稱心的服務。」

香港快運行政總裁林紹波會帶領公司團隊發展業務。林紹波已在國泰航空集團和港機工程公司工作20多年，之前為國泰航空商務及貨運董事。

何杲表示，收購香港快運對國泰航空集團來說，是具吸引力及務實之舉，有利航空業務的長遠發展，更可壯大香港作為領先國際航空樞紐的競爭力。

他指出：「國泰和香港快運的業務及商業模式大致是互補的。香港快運掌握了一個獨特市場部份，連同國泰航空集團的龐大網絡，令往來香港的航班接駁力以倍數增長，會為廣大旅客帶來莫大裨益，包括更多選擇和更便捷的旅遊體驗。」

據指出，國泰航空公司是以49.3億元港幣（近台幣196億元）收購廉價航空香港快運航空百分之百股權，收購香港快運的金額，包括港幣22.5億元以現金支付；及非現金港幣26.8億元，透過發行及更替承兌貸款票據結付。

國泰航空宣布，已完成收購香港快運航空（香港快運），香港快運現為國泰航空的全資附屬...
國泰航空宣布，已完成收購香港快運航空（香港快運），香港快運現為國泰航空的全資附屬公司。圖／國泰航空提供
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香港國泰航空業
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