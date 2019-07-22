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高鐵推出半價快閃優惠 TGo會員獨享7/22起限時限量搶購

2019-07-22 13:03經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

想搶便宜高鐵票手腳要快！歡慶台灣高鐵TGo會員人數突破百萬，台灣高鐵公司特別針對會員推出「百萬感動 百萬美好」活動，凡TGo會員於7月22日（一）晚間22時30分至23時30分登入會員帳戶，即有機會購得「兩人同行 同享半價」專案車票，限購兩張標準車廂對號座且相同日期、區間與車次之車票，限量2,500組，每位會員限購乙組，售完為止。活動時間僅有一小時，歡迎TGo會員把握機會搶購限量優惠，尚未成為TGo會員的民眾，現在就加入！

台灣高鐵公司表示，欲參加活動的民眾，必須加入TGo會員並開通帳戶，才能獲得活動資格。加入「高鐵會員TGo」手續簡便，只要年滿18歲的民眾，憑身分證字號及有效之電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App，填寫註冊資料並點擊認證信中之連結完成帳戶開通後，就能免費成為TGo會員。

符合資格的TGo會員則須登入帳戶，於活動時間（7/22晚間22:30至23:30）內至「兌換專區」的「車票換購」頁面，選擇「百萬感動百萬美好 兩人同行車票半價」之優惠選項後，填妥起訖站、日期、車次，並立即完成線上付款。可購買的車票搭乘期間為7月23日至8月18日，歡迎TGo會員現在就邀請親朋好友安排好暑期旅遊或探親、訪友行程，一同加入TGo會員，準時搶購理想車次。（詳細資訊請參考高鐵活動網頁）。

歡慶台灣高鐵TGo會員人數突破百萬，台灣高鐵公司特別針對會員推出「百萬感動 百萬...
歡慶台灣高鐵TGo會員人數突破百萬，台灣高鐵公司特別針對會員推出「百萬感動 百萬美好」活動，凡TGo會員於7月22日（一）晚間22時30分至23時30分登入會員帳戶，即有機會購得「兩人同行 同享半價」專案車票。　檔案照片
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