醫、美異業結盟！佐登妮絲與台中榮總簽約

2019-07-22 12:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



醫、美異業結盟！佐登妮絲（4190）今（22）日與台中榮總簽署合作意向書，將結合雙方所長，以四大構面：教育訓練、研究發展、醫療合作、公益結合深化合作關係，建立優質完善的服務網絡。

佐登妮絲集團推廣公益不遺餘力，以長期結合在地社福單位，推動公益在地化活動，造福中部地區外，也是台中榮總、惠康社會福利基金會的合作夥伴，除了每年固定捐贈惠康社會福利基金會，協助弱勢病友外，去年更攜手舉辦「守護爸爸-攝護腺篩檢活動」，引起廣大迴響。

佐登妮絲執行長陳佳琦表示，佐登妮絲今年擬定「佐登妮絲大健康服務鏈擴張計畫」，為期五年，分三階段執行。

第一階段從優化內部教育訓練系統開始，提升專業服務能力；第二階段結合中榮專科醫師背景，開發健康技術療程，提升服務品質；第三階段精進研發實力，透過合作，強化原料及產品的創新能力，進軍國際市場。此外，雙方也將持續推動公益活動，履行企業社會責任。

其中，第一階段希望借助中榮的優良醫院師資，優化內部教育訓練系統，提昇第一線人員的專業能力。

透過中榮家醫部、皮膚科、教學部等各單位專業，量身規劃專屬課程，並在通過中榮考核後，取得專業認證資格。

另外，藉由此次合作，逐步完成美容服務與醫療保健的連結系統，建立會員醫療轉診制度，發揮醫、美整合綜效，守護會員身心靈健康。