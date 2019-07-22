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除息首日遭工廠火災利空 聚陽：客戶未砍單 將順延出貨

2019-07-22 11:42經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

聚陽董事長周理平 （本報系資料庫）
聚陽董事長周理平 （本報系資料庫）
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聚陽（1477）今日上午公告越南海陽省的子公司部分廠房於7月21日清晨4點45分發生火警，聚陽今日為除息交易日，不過，越南工廠火災利空對盤面股價影響不大，聚陽盤中來到201元，上漲4元，盤中填息幅度逾兩成。另，也在今日除息的紡織股集盛（1455）則在盤中差一檔即完成填息。

聚陽表示，越南子公司位於北越海陽省廠區內的2個廠房發生火警，不過，火勢已完全撲滅，無人員傷亡。公司並表示，此次火災廠房影響的訂單將轉由公司其它成衣廠以及代工廠生產，對產能以及出貨無重大影響。此外，受損的廠房設備以及存貨皆已投保火險，釐清損失後會儘速申請理賠。

聚陽表示，目前工廠火災一事皆已告知客戶，並沒有客戶因此砍單，多是同意順延出貨，因此，7月受火災影響出貨的訂單將會順延到8、9、10月出貨，整體來看，全年營收不會受到影響。此外，燒毀的兩座廠房為比較老舊的廠房，旁邊還有4座運作中較新的廠房，因此舊廠員工將就近至新廠房加班生產、產線全開，以彈性調整整體出貨情形。而舊廠房約需半年的修復期，可望在明年初復工。

聚陽表示，兩座受損廠房主要生產休閒流行服飾，年產能占整體產能的5~6%，但因有新廠可支援，加上合作的代工廠亦可支應，對公司營運的影響不大，主要只是出貨順延。

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