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飯店業最神秘的「金鑰匙」 全台僅剩22把

2019-07-22 09:08經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

台灣飯店業「金鑰匙」僅剩22把。說到「飯店業的金鑰匙」，故事說不完，他的認證，來自法國的一個「神秘」單位：「國際旅館金鑰匙組織」（簡稱金鑰匙組織）。「金鑰匙」也可以說是衡量一個國家、城市觀光現代化的重要指標之一，成員愈多，象徵著這個國家、城市愈進步。

目前，金鑰匙組織共有80個會員國、超過4,000名會員，台灣於2003年正式加入該組織，成為會員國。根據統計，台灣目前大小旅館、飯店近3,400家，而獲頒金鑰匙配戴的正式會員，僅剩22名，分別在十多家飯店服務。業界說，多年前台灣曾有25把金鑰匙，但因離退或身故，已陸續凋零。

「金鑰匙組織」，他的外文全名落落長，叫做Les Clefs dOr, UNION INTERNATIONALE DES CONCIERGES DHOTELS，簡稱U.I.C.H.。是由大使飯店（Hôtel Ambassador）的皮耶‧昆汀 （Pierre Quentin）於1929年在法國巴黎所發起。單位外文名稱開頭的「Les Clefs d’Or」幾個字，就是法文「金鑰匙」之意，

金鑰匙組織成立的目的，是交換專業知識和互相協助解決執業過程中難以解決的困難，以及培育並整合全球最優秀、最頂尖的飯店禮賓司服務人員（Concierge）。擁有金鑰匙認證的服務人員，就是飯店業的「萬事通」，能為客人解決任何疑難雜症。

要獲頒金鑰匙資格、加入正式會員條件相當嚴苛，申請入會的人需具備五年以上的飯店旅館大廳工作經驗，其中，需至少有二年必須至少擔任禮賓部副主管職位以上；同時，除專業知識、職能素養外，更需精通兩到三種語言；並需有兩位正式會員推薦，經多項考試、評審後才能入會。

國泰建設旗下觀光事業轉投資的「慕軒飯店」，以中型商務飯店之姿，而具備金鑰匙資格，與晶華酒店、文華東方等五星飯店比肩，堪稱異數，該公司指出，「金鑰匙」代表飯店客戶服務的水準指標，有「飯店界服務奧斯卡獎」之稱。其中，慕軒飯店尊榮大使李懿軒（Eason Lee），於飯店業從事禮賓接待已有11年的時間，正式獲頒金鑰匙勳章。

金鑰匙組織宗旨為：「透過友誼來服務」（Service Through Friendship），就像電影《歡迎來到布達佩斯大飯店》中情節，藉由分享每個成員的資深經驗與各種資源，不管是簡單小事到各種不可能任務，金鑰匙都可順利達到每個客人的期望。

電影《歡迎來到布達佩斯大飯店》中，主角之一的飯店主管Gustave的領章上，別著...
電影《歡迎來到布達佩斯大飯店》中，主角之一的飯店主管Gustave的領章上，別著象徵飯店服務最高榮譽的「金鑰匙」，他也在金鑰匙組織會員的協助下，在危難中屢次化險為夷，象徵該組織會員的「神通廣大」。記者黃文奇/翻攝
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代表「飯店業奧斯卡獎」的金鑰匙資格領章，全台僅剩22人擁有。慕軒/提供
代表「飯店業奧斯卡獎」的金鑰匙資格領章，全台僅剩22人擁有。慕軒/提供
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慕軒飯店中，具備金鑰匙資格的禮賓人員李懿軒（右，Eason Lee）。慕軒/提供
慕軒飯店中，具備金鑰匙資格的禮賓人員李懿軒（右，Eason Lee）。慕軒/提供
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