星宇董座張國煒取得A321執照 明年首航可能由他執飛

2019-07-21 17:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



星宇航空董事長張國煒可能會擔任首航班機的正駕駛。 聯合報系資料照片 分享 facebook

由長榮航空前董事長張國煒投資成立的星宇航空，明年初正式開航時，搭乘首航班機的旅客，有望乘坐由他親自駕駛的客機，一起見證星宇航空投入國際航空事業的歷史新頁。

據了解，星宇航空開航營運初期，將先引進空中巴士A321Neo機型，飛航亞州區域航線，而張國煒目前僅持有波音777正機師執照，若要駕駛自家的A321Neo客機，必須轉訓，而張國煒除赴空中巴士學習駕駛A321Neo客機外，也在台灣的澳亞飛航訓練中心進行A321模擬機訓練，為期三個月。

民航局官員證實說，張國煒確實已經完成A321的轉訓，取得該機型的正機師執照，但因國內沒有這種機型，且星宇要開航前還需通過第四、第五階段的實機適航驗證程序，所以在正式開航營運前，須經過20趟次（至少50小時）的實機飛航訓練，民航局標準組的查核員會在白天和晚上飛航時，給予各種指令，進行模擬演練，通過後便取得適職性飛航證明，才能正式駕駛A321Neo載客。

星宇航空公關長聶國維表示，張國煒確實已取得A321型客機檢定證，10月間他會親自前往德國漢堡接第一架客機回台灣，至於首航班機是否由他執飛，現在時間還早，尚未決定。

官員說，星宇航空是新的航空公司，並沒有A321Neo機型的種子教官，所以10月中下旬首架客機抵台，正式展開20趟次試航驗證作業時，得聘請三至五位外籍種子教官，帶著他們一起飛，之後再慢慢培養自己的教官級機師，目前星宇已有十多位駕駛，預估開航時三架客機約需30位駕駛。

據指出，從張國煒完成A321Neo機型轉訓，取得A321機型機師執照的情況來看，他極有可能比照在長榮航空時期，新航線或新機來台時，都由他親自駕駛，因此，明年1月星宇開業首航第一條航線時，張國煒應該會擔任首航班機的正駕駛，親自駕駛飛機服務旅客。