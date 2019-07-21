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激勵員工士氣 交通部要從華航內部找總經理

2019-07-21 16:42經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

華航董事長謝世謙於今年4月2日上任後，還身兼華航總經理、華信航空董事二職，間接持有華航三成多股權的交通部認為華航是重要的企業，一人身兼三職工作量過大，並非常態，正尋覓適當的總經理接替人選。據悉，交通部原則上希望內升，亦即從目前的高階主管裡挑選拔擢，以激勵員工士氣。

據了解，交通部正在了解與考核目前華航的五位資深副總，包括張揚、高星潢、王宏、羅雅美、王正明等高階主管的資歷、能力與風評，而一向表現良好的現任華信航空總經理曹治芬，華航歐洲地區首席代表兼荷蘭分公司總經理韓梁中，也被高層認為學經歷完整，能力又強的重要主管，故也列入考核的名單中。

據悉，交通部考核的時間可能到8月中下旬就會確定由誰出線接任總經理一職，而華航內部也都認為，董事長一人身兼三職，工作量確實太重，有必要盡快找適當的人選接任總經理。

對於正在尋找華航總經理一事，交通部表示，目前確實需要補足總經理懸缺，人選均在持續綜合評估中，也會充分尊重華航的專業治理、激勵士氣等考量。

據指出，今年春節期間華航機師發動罷工，外界對於華航空服員、機師接連罷工，資方未與工會溝通好有很大關係，連與當時董事長何煖軒交情深厚的桃園市長鄭文燦都說「如果他聽我的話就不會罷工了」，外界認為此話是鄭文燦要與何煖軒做切割，何煖軒的華航董座恐將不保。

罷工事件後，何煖軒雖然沒有立即下台，但是層峰要撤換何煖軒的傳言依然不斷，至多時還傳出六人，甚至有人耳聞最後可能由總經理謝世謙上位接掌董事長，而與綠營關係良好的副總羅雅美則升任總經理。

不過，層峰經過考量後，決定由長期在華航服務的謝世謙升任董事長，並兼任總經理一職，當時傳言，華航總經理相當重要，謝世謙兼任的時間應該不會太久，果然近日即傳出交通部有意從華航內部高階主管中，挑選一位適當的人選升任總經理。

華航董事長謝世謙一人身兼三職工作量過大，並非常態，交通部正尋覓適當的總經理接替人...
華航董事長謝世謙一人身兼三職工作量過大，並非常態，交通部正尋覓適當的總經理接替人選。據悉，交通部原則上希望內升，亦即從目前的高階主管裡挑選拔擢，以激勵員工士氣。圖／華航提供
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華航何煖軒
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