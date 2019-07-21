日租一晚竟殺到500元 旅宿業者揚言要「革命」

2019-07-21 16:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



台灣日租套房氾濫，瓜分合法旅宿的利潤，令業者恨得牙癢癢。21日在一個Line的觀光群祖上，旅宿業者群起激憤，痛批政府取締日租套房不力，甚至有非法日租套房一晚已殺到500多元。有重量級的旅宿業者揚言，當守法的人民投訴無門時，就只能選擇用選票「革命」一途。

日租套房多未經合法登記營業，因而衍生諸多社會問題及消費糾紛；非法業者透過國際網路訂房平台行銷，對國內合法旅宿產業亦造成相當大的競爭壓力。

21日在一個Line的觀光群組上，多名合法旅宿業者發言痛批日租套房。台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲表示，台灣旅宿網、好客民宿網上會刊登合法旅宿的名單，但一般民眾訂房時，多半不會知道是否屬於加蓋不合法的房間。如果政府能有勇氣面對以合法掩護非法的飯店集團勢力，減少房間供給，房價自然上漲。

柯牧洲強調，放眼台灣，尚有50%屬非法日租套房，各地政府也無足夠人力去取締。

愛嬉遊青旅聯盟理事長葉集偉指出，民眾在訂房的時候，根本不知道房間是合法或非法。以前Booking.com要求要有旅館或民宿有執照才能上架，「現在看來也不把關了！」因為別的網路訂房平台上架非法日租套房都沒事，Booking.com比照辦理，剛好而已。

葉集偉無奈地說，消費者要訂房，看到網上美美的照片，外加便宜房費，誰不會被吸引呢？誰會去在乎一扇防火門幾萬塊跟一扇夾板門幾千塊的差異嗎？「我們業者自己（在乎）而已！」

苗栗泰安觀止溫泉酒店董事長江德利強調，這點是合法業者最在意的「不公平競爭」。

葉集偉還張貼一個疑似非法日租套房的出租訊息，一間套房500多元，「叫我們情何以堪？」而且租房刊登訊息連標示合法旅館的欄位都沒有，連這要求都做不到，消費者權益如何保護？

大日月潭觀光產業發展協會理事長陳明賢批評，違法日租業者的「低價」、「超量」供給，已經讓合法旅宿業者無法生存了，「還不用嚴格取締嗎？」