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1.8億元打造商旅 他要發揚苗栗在地理念

2019-07-21 15:39聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗市今天新開幕的「禾家商旅」，官網介紹「禾家商旅為建設公司起家，多年來始終深耕苗栗，在因緣際會之下，發現這片美好的土地缺乏較為年輕、時尚的商旅空間，於是我們毅然決然決定展開一場全新的冒險！期待讓更多人發現、看見苗栗的風光，與禾家一同領略此地的風情。」

業者劉家榮是在地建商，他發現苗栗一些旅宿較傳統，考量交通的便利性，投資1.8億元在苗栗市區中心蓋商旅，住宿客不必自己開車，就能自由選擇遊苗栗的方式，切合慢活、輕旅行主題，並發揚在地理念，遊客在商旅看得到苗栗藝術家創作，餐廳並從在地食材出發，揉合異國風味。

禾家商旅今天開幕冠蓋雲集，苗栗縣政府文化觀光局副局長詹彩蘋、苗栗縣議員鄭碧玉、余文忠、鄭聚然，及苗栗市長邱鎮軍等地方人士都到場，也深有期許，詹彩蘋、余文忠等人說，苗栗縣拚觀光創造商機，今年前半年720萬觀光人次720萬，較去年同期590萬人次，成長約22%，吸引旅宿業者投資。

他們說，苗栗縣泰安鄉還有2家溫泉會館，海線地區有1家度假飯店將陸續開幕，業者評估認為三義鄉、南庄鄉雙慢城國際認證，全國首創舊山線鐵道自行車（Railbike），還有前瞻基礎計畫苗栗火車站「城鎮之心」、「火車頭園區」，及海線「慢魚」計畫等，苗栗觀光發展潛力可以投資。

苗栗市「禾家商旅」今天熱鬧開幕，冠蓋雲集也有期許。記者范榮達／攝影
苗栗市「禾家商旅」今天熱鬧開幕，冠蓋雲集也有期許。記者范榮達／攝影
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苗栗市「禾家商旅」今天熱鬧開幕，冠蓋雲集也有期許。記者范榮達／攝影
苗栗市「禾家商旅」今天熱鬧開幕，冠蓋雲集也有期許。記者范榮達／攝影
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建商劉家榮發揚在地理念，投資1.8億元打造苗栗市「禾家商旅」。記者范榮達／攝影
建商劉家榮發揚在地理念，投資1.8億元打造苗栗市「禾家商旅」。記者范榮達／攝影
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