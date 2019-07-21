韓亞航飛首爾擬放大機型成A380 服務升級票價漲？

2019-07-21 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



根據觀光局統計，去年的冬季時段（107年10月到108年3月），每月從桃園機場出境到韓國的台灣旅客平均7萬人，韓國旅客入境桃園機場人數更平均達9萬1000人。

韓國是入境台灣旅客的第四大客源國，僅次於大陸、港澳跟日本。考量機位吃緊，航亞航空擬在今年冬季，將原本飛首爾的班機放大機型成空中巴士A380的空中巨無霸，提供旅客更多選擇。此消息一出，旅行業者相當興奮，有的業者說可能因為服務升級而票價漲價，也有業者認為在競爭的情況下應不致變動。

繼阿聯酋航空和大韓航空後，預計今年冬季韓亞航空飛首爾仁川班機要放大機型，以A380巨無霸載客，屆時桃園國際機場上午時段，將同時有兩架A380（大韓航空跟韓亞航空）運作，是桃機史上頭一遭。對此，桃園機場公司和民航局證實已收到韓亞申請，民航局已於19日核准，韓亞則說有好消息會對外公布，應該7月底就會有好消息，若未來確定放大機型，會將每天兩班飛往韓國的班機，其中一班改為A380。

對此，創新旅行社董事長李奇嶽說樂見此事，不過A380仍屬於少數機型，旅客會想去選擇去體驗它的舒適，對銷售來說是賣點，多了宣傳的武器，只希望到時票價不要調漲，若真因換新飛機而漲也無可厚非，就是提供消費者新的選擇。

品冠李行社總裁關宏文說，韓亞航空的機票本來就不便宜，加上還要與其他航空公司競爭，像是長榮航空近日就有推冬季優惠，票價應該不至於變動。